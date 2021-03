Rostock

Am Ende standen drei Punkte, 1100 negative Schnelltests und die Erkenntnis: Dieser Versuch soll ausgebaut werden. Am besten beim nächsten Heimspiel am 10. April gegen Magdeburg. Und über Hansa und den Sport hinaus. 702 Zuschauer waren am Sonnabend im Stadion, dazu 400 Helfer, Journalisten, Beobachter. Alle wurden getestet.

„Es war ein unfassbar schöner Moment, wieder vor Zuschauern jubeln zu können“, sagte Torschütze John Verhoek. Hansa-Trainer Jens Härtel wusste nicht, ob er sich zuerst über den sechsten Sieg in Serie und elften Erfolg in den vergangenen 13 Spielen seines Teams freuen sollte – oder über die Rückkehr der Fans.

„Wenn die Hymne gespielt wird und alle mitsingen, ist das etwas anderes, als es in den letzten Monaten der Fall war“ sagte der Coach des Tabellenzweiten in der ARD-„Sportschau“ gerührt. „Wenn die Fans dich pushen, ist das einfach überragend.“

Robert Marien: „Das war nur der erste Aufschlag“

Hansa-Vorstand Robert Marien sagte nach dem Heimsieg gegen Halle: „Das war nur der erste Aufschlag. Das erste Zwischenfazit ist sehr positiv.“ Alle 1100 Tests waren negativ. An den Teststraßen wolle man noch mehr mit Timeslots arbeiten, außerdem stimmt sich Hansa mit Union Berlin ab, um Testungen zu digitalisieren. Marien schweben 1500 Zuschauer vor, selbst die von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen geforderten 3000 seien machbar.

Stefanie Drese: „Projekt ist kein Automatismus“

Rostock stößt also die Tür auf für weitere Events vor Zuschauern. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) gibt sich da positiv zurückhaltend: „Nach meiner ersten Einschätzung hat das Hansa-Spiel uns ein gutes Stück weiter gebracht. Das gibt Hoffnung für den Sport insgesamt, aber auch für viele weitere Branchen.“

Als Automatismus für weitere Öffnungen sei das Projekt nicht zu werten. Die Hansa-Erfahrungen sollen eine Rolle bei der Ministerpräsidenten-Konferenz am Montag spielen. Am Dienstag werde eine Expertenrunde tagen.

Claus Ruhe Madsen: „Theatervorstellungen in Rostock“

Madsen kündigte an, aus dem Projekt bei Hansa Konsequenzen zu ziehen. Er sagt: „Wir können den Menschen nicht immer eine Möhre vor die Nase halten und dann wegziehen. Wir müssen jetzt Wege finden, wie wir in kleinen Schritten ein Leben mit Corona hinkriegen. Wir werden am Wochenende zwei Vorstellungen im Volkstheater zulassen.“ Madsen will das Konzept bald auf andere Vereine ansetzen.

Kommentar zum Artikel: Nach Hansa-Spiel mit Zuschauern in Rostock: Hier ging es nicht um Geld!

Die Schnelltests in den angelegten Teststraßen und Fan-Shops verliefen reibungslos und „sehr gesittet“, wie Madsen sagte. Es gab bei 1100 Tests, zu denen auch Stadion- und Vereinsmitarbeiter, Caterer, Sicherheitskräfte und Medienvertreter herangezogen wurden, kein positives Ergebnis. Jedoch nicht alle möglichen Rostocker Dauerkartenbesitzer aus zuvor festgelegten Stadionbereichen waren gekommen. Rund 777 – so die werbewirksame, weil historisch belegte Rostocker Zahl sieben – hätten es sein können. Einige hatten vermutlich Testmühen und Gesundheitsrisiken gescheut.

Jens Hakanowitz: „Ähnliches Modell mit 300 Zuschauern“

Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter der Seawolfes, sagt: „Wir alle arbeiten eng mit Hansa zusammen und haben uns das vor Ort angeschaut. Wir Basketballer könnten uns ein ähnliches Modell mit 300 Zuschauern in der Stadthalle vorstellen.“

Tobias Woitendorf, Vorsitzender der Empor-Handballer, sieht den Versuch als gelungen an, befürchtet aber, dass Rostock nicht mehr lange „Insel der Glückseligen“ bleibe. Er sagt: „Respekt für Hansa und die Stadt. Die Erkenntnisse wären auf andere Sportarten übertragbar – ob oder besser wann das geschieht, ist aber fraglich.“

Bund-Länder-Konferenz am Montag

Vielleicht spielen die Hansa-Erfahrungen eine Rolle bei der Ministerpräsidenten-Konferenz am Montag. Dort soll es auch um Lockerungen in Tourismus, Kultur und Sport gehen. Bei den seit Tagen steigenden Inzidenzen wird vermutlich nicht die Besucherrückkehr in Stadien und Theatern losbrechen können.

Aber Schnelltests können sich als sinnvolle Mittel erweisen, um ein Stück Normalität zurück in den Corona-Alltag zu holen. Das nächste Hansa-Heimspiel findet am 10. April statt. Noch weist nichts darauf hin, dass erneut Zuschauer auf den Tribünen sitzen werden.

