Rostock

Es wäre nach der Buga im Stadthafen die nächste Mega-Baustelle in Rostock geworden – und mit 200 Millionen Euro Investitionsvolumen sogar noch kostspieliger. Doch die Corona-Pandemie zwingt Stadt und Land zum Umdenken: Die Pläne für einen neuen Kreuzfahrt-Hafen im Warnemünder Werftbecken sind vom Tisch. Das bestätigte Hafen- und Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) jetzt der OZ.

Die Stadt wird das Projekt „eindampfen“: Statt neuer Liegeplätze für Luxusliner will das Rathaus nun Gewerbebetriebe rund um das Werftbecken ansiedeln. „Unser Ziel ist, an diesem tollen Standort zukunftsträchtige Unternehmen und hochwertige Arbeitsplätze anzusiedeln“, so der Senator.

Stillstand seit fünf Jahren

Im Spätherbst 2016 – wenige Monate nach der Übernahme der Warnemünder Werft durch die Genting-Gruppe – kaufte Rostock völlig überraschend vom neuen Werfteigner die Flächen rund um das Werftbecken. Der damalige Rathaus-Chef Roland Methling hatte große Pläne für das Gelände: Neue Liegeplätze für die boomenden Kreuzfahrtbranche sollten dort entstehen.

Ein Mammutprojekt: Denn die Flächen sind mit Altlasten verseucht, die für viel Geld erstmal entsorgt werden müssen. Das Land aber sagte Hilfen in Abermillionen-Höhe zu, Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) befeuert höchstselbst die Träume vom neuen „Cruise Port“. Sogar das Planfeststellungsverfahren für das Großprojekt war schon angeschoben. Dann aber kamen die Probleme.

Das Werftbecken in Warnemünde: Gewerbe statt Kreuzfahrern – so lauten die neuen Pläne. Quelle: Andreas Meyer

Werften wollten kein Land abgeben

Ein Problem: Um einen neuen Großliegeplatz für Kreuzliner mit mehr als 330 Metern Länge bauen zu können, wollte die Stadt den MV Werften Land abkaufen. „Die Verhandlungen zum Erwerb zusätzlicher Flächen von den MV Werften, die für die Projekt zwingende Voraussetzung sind, konnten trotz intensiver Bemühungen nicht zum Abschluss gebracht werden“, so Müller-von Wrycz Rekowski.

Und dann kam auch noch die Pandemie. Der Senator: „Die Kreuzfahrtbranche und die damit verbundenen Werften wurden durch die Pandemie kräftig durchgeschüttelt. Wie schnell die Branche sich erholt, ist unklar. Gleichzeitig hat das Projekt Werftbecken über die Jahre, auch durch die vorgefundenen Altlasten, ein inzwischen grenzwertiges finanzielles Volumen erreicht.“ Das Aus für den neuen Kreuzfahrthafen.

Hafenchef: Branche vor dem Umbruch

Auch Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port, hält das Aus für die Planungen am Werftbecken für richtig: „Vor zwei Jahren sind wir alle noch davon ausgegangen, dass die Kreuzfahrtbranche weiter wächst – in puncto Passagierzahlen, aber auch was die Größe der Schiffe angeht.“ Die Lage habe sich komplett geändert.

Die beiden Kreuzfahrtterminals in Warnemünde: Der Neubau (links) wurde 2020 eröffnet – und noch ungenutzt. Quelle: Andreas Meyer

„Die Kreuzfahrt wird sich erholen. Da bin ich absolut sicher“, sagt Scharner. Nur wann und unter welchen Umständen, könne aktuell noch niemand sagen. „Also ist auch fraglich, ob wir in Rostock noch Bedarf für einen neuen Kreuzfahrt-Hafen im Werftbecken haben.“ Eine Frage, vor der die Seereise-Branche stehe, sei zum Beispiel, wie die Schiffe der Zukunft aussehen: „Wird es immer noch den Trend zu immer größeren Schiffen geben – oder kommt die Zeit kleiner Schiffe?“, so Scharner.

2020 hatte Rostock mit mehr als 200 Anläufen gerechnet. Am Ende kam ein einziges Schiff mit Gästen. In dieser Lage bis zu 200 Millionen Euro ins Werftbecken zu investieren, „wäre der falsche Zeitpunkt“, urteilt der Hafenchef Scharner. Die Altlasten, die dort im Boden lagern – ja, die müsse Rostock entsorgen. „Über alles andere müssen wir neu nachdenken.“

Aida will eh in den Seehafen

Was die Entscheidung erleichtern dürfte: Die großen Kreuzfahrt-Kunden Rostocks waren nie wirklich begeistert vom Werftbecken. Aida Cruises zum Beispiel liebäugelte zuletzt statt mit dem Werft-Areal eher mit dem Seehafen. Die Rostocker Reederei hatte den Heimathafen Rostock mit ihren neuesten und größten Schiffen bisher stets gemieden – vor allem aus nautischen Gründen.

Im Seehafen aber wären die kein Problem. Auch die An- und Abreise von Gäste wäre dort logistisch leichter zu handeln. Pläne für ein neues Terminal im Seehafen sollen sowohl bei Aida als auch Rostock Port bereits in den Schubladen liegen – inklusive E-Shuttle-Bus nach Warnemünde.

Mit den bisherigen Schiffen der Sphinx-Klasse – der „Aida Mar“ und der „Aida Diva“ zum Beispiel – will Deutschlands Nummer eins aber auch künftig in Warnemünde festmachen. Die beiden Terminals dort seien spitze, heißt es aus Reederei-Kreisen.

Minimalistisch und vielseitig nutzbar: So soll das Werftbecken in Zukunft aussehen. Quelle: Hansestadt Rostock / Inros Lackner SE

Gewerbe statt Touristen

Im Rathaus gibt es nun bereits erste Pläne, was stattdessen aus dem Werftbecken werden könnte: Die Stadt will den Liegeplatz im Süden – auf der Werftseite – ertüchtigen, auch die Altlasten sollen entsorgt werden. Müller-von Wrycz Rekowski will dort Gewerbeflächen schaffen. Für „hafenaffine Dienstleistungs- und Serviceunternehmen“.

Auch für den Umschlag von Schwerlasten könnte der sanierte Kai dann genutzt werden. „Wir haben gemeinsam mit dem Land darüber gesprochen, wie das Vorhaben auf eine gesunde Größenordnung zurückgeführt werden kann, bei gleichzeitig größtmöglichem Nutzen für Stadt und Region“, so Müller-von Wrycz Rekowski. Ende des Jahres soll es dazu Konkretes geben.

Von Andreas Meyer