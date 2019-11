Rostock streitet über E-Scooter: Kommen bald Verbotszonen für die Roller?

Rostock

In Paris, in Berlin, in Frankfurt gehören sie längst zum Stadtbild. Und so wird es auch in Rostock kommen: Im Frühjahr 2020 will der schwedische Anbieter Voi die ersten E-Roller in der Hansestadt zur Miete anbieten.

In der Stadtverwaltung und auch in Teilen der Bürgerschaft hält sich die Begeisterung über das „neue“ Fortbewegungsmittel aber in Grenzen. Denn in den Metropolen sorgen die Flitzer allzu oft für Ärger – weil sie einfach irgendwo abgestellt werden, in Hecken und Gewässern landen. Die Linke fordert deshalb klare Regeln für Roller.

Bürgerschaft vertagt Roller-Problem

Auf einen gemeinsamen Kurs konnten sich die Fraktionen in der Bürgerschaft auf ihrer jüngsten Sitzung noch nicht einigen. Sowohl ein Antrag der FDP, die sich für einen Ausbau der E-Roller-Angebote in Rostock einsetzt und eine Einbindung in das Nahverkehrsnetz der Rostocker Straßenbahn AG wünscht, als auch die Forderung der Linken, klare Satzungen für Roller zu erlassen, wurden vertagt. Zu groß ist noch der Beratungs- und Informationsbedarf.

Umweltsenator Holger Matthäus sagt, dass sich Rostock mit drei Anbietern von E-Rollern in Verhandlungen befindet. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Grundsätzlich begrüßen wir es, dass auch in Rostock E-Roller zum Leihen angeboten werden sollen“, so Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). Die Stadt befinde sich in Verhandlungen mit drei Anbietern. Doch das Rathaus wisse auch um die Probleme, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen: Wer E-Roller in Rostock nutzen will, soll das tun können. Aber zugeparkte Fußgängerzonen – die will Madsen nicht: „Wir brauchen klare Rahmenbedingungen.“ Ein Beispiel dafür könnte Frankfurt am Main sein: „Die haben spezielle Abstellflächen für Roller ausgewiesen.“

FDP : Ergänzung für RSAG

Die Liberalen sehen in den Rollern eine gute Ergänzung für den Nahverkehr. Die Anbieter sollen mit der RSAG kooperieren, für Nahverkehrskunden vergünstigte Tarife anbieten. Und: Die Roller sollen nicht nur in Warnemünde oder Innenstadt verfügbar sein – sondern überall dort, wo die Rostocker längere Wege zur nächsten S- oder Straßenbahn-Haltestelle haben.

Von dort sollen die Nutzer bequem mit dem geliehenen E-Roller nach Hause fahren können, fordert Julia Pittasch ( FDP). So könne „ein Beitrag zur Entlastung der Straßen und für den Umstieg vom PKW auf alternative Verkehrsmittel geleistet werden“.

Linke fürchtet Chaos

„Wir können E-Tretroller nicht verhindern. Aber wir können eine verbindliche Satzung mit Regeln erlassen. Diese Satzung würde festlegen, wo die Roller benutzt werden dürfen und wo nicht – und wo sie abgestellt oder nicht abgestellt werden können“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger.

Wir können E-Tretroller nicht verhindern. Aber wir können eine verbindliche Satzung mit Regeln erlassen. Diese Satzung würde festlegen, wo die Roller benutzt werden dürfen und wo nicht – und wo sie abgestellt oder nicht abgestellt werden können“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Quelle: Ove Arscholl

Ihre Sorge: Viele Menschen seien skeptisch, was die neuen Gefährte angehe. Die Öko-Bilanz der akkubetriebenen Gefährt sei umstritten. „Und sie führen auch nicht dazu, dass mehr Menschen ihr Auto stehen lassen. Nein, sie führen dazu, dass weniger Menschen mit Bussen und Bahnen fahren“, so Kröger. „Dann verdient ein Privater Geld – und nicht unsere RSAG.“

Landtag soll Problem lösen

Noch schlimmer: „Sie stehen auf Gehwegen rum, sie landen in der Warnow. Vor allem aber: Allzu oft wird mit den Rollern auch über Gehwege gerast. Damit werden Fußgänger und Kinder massiv gefährdet.“ Kröger weiter: „Jeder, der schon mal in einer Stadt Urlaub gemacht hat, in der es die Roller schon gibt, hatte keinen positiven Eindruck.“ Außerdem: Genau deshalb wolle sie Verbotszonen in Rostock.

Das ist aber so einfach nicht möglich: „Die FDP hat uns darauf hingewiesen, dass die aktuelle Landesgesetzgebung eine solche kommunale Satzung nicht erlauben würde“, sagt Linken-Chefin Kröger. Heißt: Der Landtag ist gefordert. Als Mitglied des Landtages wolle sie sich umgehend dafür einsetzen, dass die Landesgesetze geändert werden – und Rostock klare Regeln erlassen kann. „Nur weil diese Roller existieren, bekommen sie keinen Freifahrtschein.“

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer