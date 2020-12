Rostock

Der Rauswurf von Rostocks mächtigster Immobilien-Managerin – er wird für die Politik in der Hansestadt zur Zerreißprobe: Erst am Dienstagabend hatte der Hauptausschuss mit knapper Mehrheit entschieden, dass der Vertrag von Sigrid Hecht als Geschäftsführerin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) Ende 2021 auslaufen soll.

Doch das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist noch nicht gesprochen: Hinter den Kulissen der Bürgerschaft kracht es gewaltig. Eine Fraktion soll kurz vor dem Auseinanderbrechen gewesen sein, auch für einen Senator könnte das Ganze noch Folgen haben und im neuen Jahr muss sich nun die Bürgerschaft mit der Zukunft von Hecht befassen.

Anzeige

Was ist geschehen?

Seit Wochen ist bekannt, dass Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die RGS neu ausrichten möchte. Eine Idee: Die Stadt verkauft – zumindest anteilig – ihre eigene Gesellschaft an Dritte und holt sich so Know-how für die Planungen der Bundesgartenschau 2025 rund um den Stadthafen ins Boot. Denn das Rathaus und die städtischen Gesellschaften alleine die Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro in den kommenden knapp vier Jahren wuppen können – das gilt selbst in der Bürgerschaft als nahezu ausgeschlossen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Hecht stünde diesen Plan angeblich im Weg, soll deshalb Ende des kommenden Jahres gehen. CDU, Grüne, Madsen, FDP und AfD habe nun entschieden, dass das Rathaus Anfang des Jahres eine neue Struktur für die RGS vorschlagen soll. Und wenn in der noch Platz für Hecht ist, dürfe sie auch bleiben.

Wie geht es weiter?

Vor allem den Linken, der SPD und dem Rostocker Bund passt diese Entscheidung allerdings überhaupt nicht. Denn eine Neustrukturierung der RGS sei bisher überhaupt kein Thema gewesen, sagt Sybille Bachmann vom Rostocker Bund. Der Rathausspitze um Madsen sei es bisher nicht mal gelungen, eine Struktur für die Buga-Gesellschaft vorzulegen. Nun mache das Rathaus ohne Not eine weitere Baustelle auf. Bachmann wörtlich: „Geschasst wird eine taffe Geschäftsführerin. Welche (neidvollen) Interessen dahinter stehen, wird sich bald zeigen. Bis dato gibt es hierzu Vermutungen.“ Der Umgang mit „Leistungsträger in der Stadt“ sei verstörend.

Ende Januar soll nun das Stadtparlament erneut über Hechts Zukunft entscheiden. Bachmann hatte eine Sondersitzung beantragt, sich aber mit Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück darauf verständigt, das Thema erst Ende Januar zu behandeln.

Wird die Buga nun privatisiert?

Linke und SPD allerdings positionieren sich zur Umstrukturierung der RGS bereits sehr deutlich: „Es gibt keinen Grund, ein starkes und gesundes kommunales Unternehmen zu verkaufen. Gerade in der jetzigen Krise erleben wir, wie elementar die Unternehmen der öffentlichen Hand sind“, sagt Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Ein Verkauf sei mit ihrer Fraktion nicht zu machen.

Lesen Sie auch

Auch die SPD hat eine klare Haltung: „Die RGS betreibt seit Jahrzehnten Stadt Entwicklung im besten Sinne. Die Lebensverhältnisse der Menschen werden durch die Arbeit des Unternehmens verbessert. Für uns als Sozialdemokraten steht fest, dass sich die Hansestadt sozial und nachhaltig entwickeln muss.“ Dafür brauche es eine Gesellschaft in komplett kommunaler Hand. Von Oberbürgermeister Madsen fordert er, dass dieser zunächst mal einen Plan für die Buga vorlegen soll, bevor er sich an die RGS macht.

Was passiert im Hintergrund?

Nach OZ-Informationen kracht es hinter den Kulissen gewaltig. Vor allem eine Fraktion stand in der Frage, ob Hecht gehen muss oder nicht, kurz vor der Spaltung: Denn während sich CDU-Chef Daniel Peters schon frühzeitig gegen eine Vertragsverlängerung der Immobilien-Managerin ausgesprochen hatte, will sein Koalitionspartner – die UFR – an Hecht festhalten. Peters soll sogar mit dem Bruch des Bündnis gedroht haben. Gegenüber der OZ bestreitet der Fraktionschef jedoch, dass es so eskaliert sein soll: „Richtig ist aber, dass das Thema bei uns heiß diskutiert wurde. Wir sind uns jedoch in der Fraktion einig, dass wir Hilfe von außen brauchen, wenn wir die Buga mit Erfolg organisieren wollen.“

Und auch für Vize-OB Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) könnte der Fall Hecht noch ein Nachspiel haben: Die Linke scheint ihn hinter den Rauswurf-Plänen rund um Sigrid Hecht zu vermuten. Die größte Fraktion in der Bürgerschaft soll nun gedroht haben, den Ordnungssenator nicht wieder wählen zu wollen. Müller-von Wrycz Rekowski muss sich im Frühjahr der Bürgerschaft zur Wahl stellen. Zum 31. Juli endet nämlich seine erste Amtszeit offiziell. Linken-Chefin Kröger hüllt sich dazu in Schweigen.

Ärger droht auch den Grünen: SPD und Linke stellen mittlerweile offen das rot-rot-grüne Bündnis mit der Fraktion um Uwe Flachsmeyer in Frage. Weder die Grünen, noch der Senator reagierten auf Anrufe zu dem Thema.

Von Andreas Meyer