Das Kreuz mit dem Kreuz: Für Bettina Bestier beginnt die Arbeit schon Jahre vor anstehenden Wahlen. Spätestens, wenn der Termin bekannt ist, nimmt die Zahl ihrer Aufgaben noch mal rasant zu. Und für die anstehende Bundestags- und Landtagswahl am 26. September „kommt nun noch die Pandemie dazu“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin bei der Rostocker Stadtverwaltung. Rund 165 000 Hansestädter sind Ende September 18 Jahre oder älter und damit wahlberechtigt.

Obwohl derzeit nicht klar ist, wie stark Corona den Termin beeinflussen wird, muss sich Bettina Bestier längst über Desinfektionsmittel, Trennwände und Lüftungspläne Gedanken machen. „Gerade habe ich ausgerechnet, wie viel Masken wir brauchen werden“, gibt sie einen Einblick. Zudem fallen einige der bisherigen Wahllokale weg, „weil wir aufgrund der derzeitigen Lage nicht in Alten- und Pflegeheime dürfen“, so Bestier. Die Recherche nach Ausweich-Orten laufe seit Dezember. „Durch all diese Dinge werden die Wahlen in diesem Jahr wesentlich teurer als die bisherigen. Aber so ist es – Demokratie kostet.“

Wahlhelfer rutschen in Impfgruppe drei

Für den 26. September sucht die Fachbereichsleiterin Wahlen außerdem schon jetzt zahlreiche Unterstützer. Gebraucht werden 1900 Wahlhelfer. Und die würden für dieses Ehrenamt gleich in mehrfacher Hinsicht entschädigt. „Ganz neu ist die Entscheidung, dass Wahlhelfer in die Gruppe drei eingeteilt werden und dann mit erhöhter Priorität gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn sie zuvor noch keine Spritze erhalten haben“, so Bettina Bestier.

Zudem zahle die Hansestadt schon seit Jahren mehr Aufwandsentschädigung, als der Gesetzgeber vorsieht. „Vorgeschrieben sind 35 Euro für den Wahlvorsteher und 25 Euro für alle anderen. In Rostock wurde auch ganz aktuell noch mal abgesprochen, dass die Vorsteher bei Urnenwahlvorständen 100 Euro erhalten. 80 Euro gibt es für Stellvertreter und Schriftführer sowie 60 Euro für alle weiteren Mitglieder“, zählt sie auf. Bei der Briefwahl sei die Staffelung nach Funktionen 70, 60 und 50 Euro.

Der CDU Nachwuchsverband, die Junge Union Rostock, hat kürzlich angeregt, jedem Wahlhelfer in der Hansestadt 100 Euro Entschädigung zu zahlen, um noch mehr Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen und Generationen für dieses Amt zu motivieren. „Eine solche Entscheidung braucht aber das Votum der Bürgerschaft. Denn das Geld kriegen wir von niemandem zurück – der Bund zahlt nur die 35 beziehungsweise 25 Euro“, stellt Bettina Bestier klar.

Wahlhelfer werden – so geht es Für den 26. September braucht Rostock 1900 Wahlhelfer. Wer sich ehrenamtlich engagieren und mitmachen möchte, der kann sich unter anderem per E-Mail an die Adresse wahlhelfer@rostock.de melden und eine entsprechende Bereitschaftserklärung mitschicken. Voraussetzung ist das Mindestalter von 18 Jahren und dass die Personen in Deutschland wahlberechtigt sind – also seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Schulungen vermutlich digital

Um den großen Bedarf an Wahlhelfern zu decken, kann Bettina Bestier auch auf eine Datei mit Namen von rund 2500 regelmäßigen Unterstützern zurückgreifen. Diese werden zuerst gefragt, ob sie auch im September für die Bundes- und Landtagswahl zur Verfügung stehen. „Der positive Rücklauf liegt dabei immer so zwischen 600 und 700 Personen“, erzählt die Fachbereichsleiterin. Um die große verbleibende Differenz zu den benötigten 1900 Wahlhelfern zu decken, setzt die Hansestadt unter anderem auf Plakatkampagnen. „Wir brauchen ja auch noch ausreichend Zeit für die entsprechenden Schulungen der Wahlhelfer, die wir zusammen mit der Volkshochschule realisieren. Dabei müssen wir auch noch final klären, wie die jetzt erfolgen sollen und ob das digital möglich ist“, blickt Bettina Bestier voraus.

Wächst mit der Briefwahl die Chance auf Betrug?

Die Wahl-Expertin der Stadtverwaltung geht fest davon aus, dass in diesem Jahr die Zahl der Briefwähler noch deutlicher steigt. „Den Trend beobachten wir schon seit Jahren. Durch die Pandemie wird das sicher noch weiter verstärkt“, schätzt Bettina Bestier. Die Hansestadt würde zwar weiterhin an den 134 Urnenwahllokalen festhalten, weil an dem September-Sonntag zwei große Wahlen zusammenkommen. „Aber wir stocken die Anzahl der Briefwahlbezirke auf. Waren es vorher 28, werden es im September für jede der beiden Wahlen 52 sein – also insgesamt 104.“

Karl Raeuber von der Jungen Union sieht diese Entwicklung kritisch. „Anstelle von persönlich abgegebenen Stimmen bergen Briefwahlstimmen mehr Potenzial für Intransparenz, Fehler oder vereinzelt gar Wahlbetrug.“ Deshalb bräuchte man in diesem Jahr dringend ein Plus an ehrenamtlichen Wahlhelfern.

Bettina Bestier will die Befürchtungen der JU so nicht stehen lassen. „In jedem Discounter hätte ich die Möglichkeit, etwas zu stehlen, tue es aber nicht. Deshalb kann man aber nicht jeden Kunden pauschal als Dieb hinstellen. Genau so wenig, wie man Wähler gleichermaßen als Wahlbetrüger ansehen sollte“, stellt sie energisch klar. Zudem sollte eines nicht vergessen werden: „Es gibt Kontrollinstanzen und die Möglichkeit, erwischt zu werden, ist immer da. Und Wahlbetrug ist eine Straftat.“

