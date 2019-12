Rostock sucht die vierte „Shopping Queen“: Mit diesen Tipps klappt die Bewerbung

Rostock

Mit 500 Euro innerhalb von vier Stunden ein perfektes Outfit nach einem von Designer Guido Maria Kretschmer bestimmten Motto zusammenstellen: Darum geht es bei der Mode-Sendung „Shopping Queen“ auf Vox. Bereits drei Mal machten sich fünf Rostockerinnen auf die Jagd nach dem besten Stil – nun werden wieder Kandidatinnen aus der Hansestadt gesucht.

Denn „Shopping Queen“ kommt Ende Februar wieder nach Rostock. Vom 23. bis 28. Februar sollen die Rostockerinnen zum vierten Mal beweisen, wie viel Modebewusstsein in ihnen steckt. Das Finale findet dann am 17. März in Guidos Showroom in Hamburg statt. Wer Interesse hat, sollte sich schnell bewerben. Denn: Noch vor Weihnachten beginnt die Vorauswahl.

Mit Persönlichkeit beim Casting überzeugen

Es gibt nur eine Voraussetzung, um mitmachen zu können: Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem sollte man im kompletten Drehzeitraum ganztägig Zeit haben. „Man muss aber kein abgefahrenes Hobby oder eine freche rote Kurzhaarfrisur haben, um in die engere Auswahl zu kommen“, erklärt Isabell Gantenbrink von der Casting-Agentur „mavies story house“ in Köln, die die Kandidatinnen auswählt. „Uns ist es nur wichtig, dass wir eine bunte Mischung an Frauen in einer Woche haben.“

Sie gibt den Tipp, das Kontaktformular vollständig auszufüllen und auch einen kleinen Einblick in die Persönlichkeit zu geben. „Wir wollen die Frauen kennenlernen, da ist es schön, schon ein paar Anekdoten zur Shopping-Begleitung oder viele Fotos mit uns zu teilen“, erklärt Gantenbrink weiter. Social-Media-Accounts können dabei helfen, sind aber nicht entscheidend.

Frauen ab 40 Jahren sollen sich trauen

Sie motiviert auch Frauen ab 40 Jahren, sich nicht zu scheuen. „Mode kennt kein Alter – trauen Sie sich, sich zu bewerben!“ Aber auch alle anderen Frauen müssten keine Hemmungen haben. „Auch wenn sich immer viele Frauen bewerben, am Ende kommen gar nicht viele von ihnen in die engere Auswahl, weil sie dann doch zu weit weg wohnen oder das Kontaktformular nicht richtig ausgefüllt haben. Jede hat eine Chance“, betont Isabell Gantenbrink.

Von den Rostockerinnen hat sie dabei von den vergangenen Castings ein gutes Bild: „Dort herrscht oft eine bessere Stimmung als beispielsweise in Berlin. Die Frauen sind entspannter und relaxter“, sagt die Castingexpertin.

Rostocker Kandidatin hatte viel Spaß bei „Shopping Queen“

An welches Motto sich die Kandidatinnen wagen müssen, ist natürlich noch geheim. In den vergangenen drei Rostocker Ausgaben mussten sich die Frauen zu den Themen „Höher, weiter, schneller: Zeige, wie stylish du Deine Sportklamotten kombinierst“, „Hoch im Kurs – Zeige uns, wie du deine neuen Overknees gekonnt in Szene setzt“ und „Aufgetaucht – Sei in deinem neuen Bikini die heißeste Badenixe am Strand“ beweisen. Wer damit seine Mitstreiterinnen und den witzigen, aber auch scharfzüngigen Guido Maria Kretschmer überzeugt, gewinnt am Ende 1000 Euro Siegerprämie.

Für den ersten Platz hat es bei Vera Radu in ihrer „Shopping-Queen“-Ausgabe im Mai nicht gereicht. „Es war aber megaaufregend gewesen und hat superviel Spaß gemacht“, erinnert sich die 45-jährige Rostockerin. Auch wenn der Shopping-Tag anstrengender war, als sie zunächst gedacht hatte, bereut sie es nicht, mitgemacht zu haben. „Mit den anderen Kandidatinnen habe ich mich sofort super verstanden, obwohl wir uns erst vor der Kamera kennengelernt haben. Wir haben superviel gelacht und sind immer noch in Kontakt.“

Guido Maria Kretschmer nimmt sich Zeit für Kandidatinnen

Auch von Guido Maria Kretschmer ist die Aerobic-, Pilates- und Yogatrainerin, die vor sechs Jahren von Moskau aus Russland kam, noch immer begeistert. „Er hat sich für jede von uns noch nach dem Dreh etwas Zeit genommen. Seine persönlichen Worte sind für immer in meinem Herzen“, sagt Vera Radu.

Sie gibt künftigen Rostocker „Shopping Queens“ mit auf den Weg: „Immer schön lächeln, so sein, wie man ist und alles mit Humor nehmen“. Für die Bewerbung gibt sie mit auf den Weg, dass auch ein kleines Casting-Video nicht schaden kann.

