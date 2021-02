Rostock

Knapper Impfstoff? Nicht in Rostock. Die größte Stadt des Landes sucht händeringend nach Menschen, die sich kurzfristig gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. „Wir haben am Freitag und auch in der kommenden Woche noch eine ganze Reihe freier Termine“, sagt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Allerdings: Nicht jeder kommt für den Piks in Frage.

Was hinter dem kuriosen Aufruf steckt: Die Hansestadt hat rund 500 Dosen des Sars-CoV-2-Impfstoffs von Astra Zeneca erhalten. Der darf allerdings nur Menschen unter 65 Jahren gespritzt werden. Und genau die sucht die Stadt nun: „Wir bieten den Impfstoff all jenen an, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten – nicht nur dem medizinischen Personal, sondern auch Friseurinnen, Fußpflegern, Therapeuten“, so Bockhahn.

Im Klartext: Wer regelmäßig in den besonders gefährdeten Einrichtungen beruflich zu tun, kann sich in Rostock früher als ursprünglich geplant impfen lassen. Einzige Bedingung: „Wir brauchen eine Bescheinigung aus einer Pflegeeinrichtungen, dass der Impf-Kandidat wirklich regelmäßig dort im Einsatz ist.“ Über die Impf-Hotline des Landes (0385/20271115) kann der Impftermin gebucht werden.

Von Andreas Meyer