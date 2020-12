Rostock

Ein Virus geht um die Welt und alle freuen sich darüber: Mitten im Corona-Lockdown stecken sich immer mehr Menschen mit dem Tanzfieber an. Auch Rostock hat’s erwischt.

Ob Kind oder Rentner, Polizei oder Krankenhauspersonal – seit Monaten bewegt ein Song Menschen rund um den Globus: Jerusalema von Master KG. Der Titel ist Namensgeber und Soundtrack der „Jerusalema Dance Challenge“. Dabei tanzen die Teilnehmer gemeinsam eine Choreografie, ohne auch nur eine Corona-Regel zu brechen. Videos davon werden über die sozialen Netzwerke geteilt. Nun geht auch ein Clip von der Warnow viral.

Das Deutsche Rote Kreuz Rostock begeistert Online-User. Ihr Instagram-Video kann sich sehen lassen. Im Klostergarten, im Hort, in der Seniorenwohnanlage Südstadt, im Stadtteilzentrum Toitenwinkel, im DRK-Rettungszentrum – überall legen junge und alte Tänzer ne kesse Sohle auf’s Parkett. Corona kann mir gestohlen bleiben, aber von so viel Lebensfreude lass’ ich mich gern anstecken. In diesem Sinne: Behalten Sie ihre gute Laune und bleiben Sie gesund.

Von Antje Bernstein