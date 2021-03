Rostock

Die Hansestadt Rostock wird zum Vorbild für ganz MV: Seit Donnerstag bietet Rostock kostenlose Corona-Tests an den Schulen an. Das Pilotprojekt geht über das hinaus, was Bund und Land bieten. Während die „nur“ Lehrer und Erzieher testen, bezieht Rostock die Kinder mit ein. „Wir wollen damit nicht nur eine Möglichkeit für die sichere Öffnung der Schulen aufzeigen, sondern durch datenbasiertes Handeln erneute Schulschließungen möglichst verhindern“, erklärt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

„Um Schulen wieder öffnen zu können und dabei zu vermeiden, dass sich das Virus wieder stärker ausbreitet, benötigen wir Tests, die eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus zuverlässig nachweisen“, ergänzt Prof. Peter Bauer von Centogene. Das Unternehmen hätte bereits Erfahrungen mit Abstrich-Tests an Schulen und Kitas bundesweit. Die umfassenden Kapazitäten von 30 000 Tests pro Tag könnten für dieses Pilotprojekt gut genutzt und bei Bedarf weiter ausgebaut werden. Zudem könnten die Abstriche auch die Mutationen des Virus mit nachweisen. So soll es jetzt erst einmal funktionieren.

Wer wird getestet?

„Wir starten an 25 Schulen mit den Abschlussklassen in den Jahrgängen 10 und 12“, sagt Madsen. In der ersten Woche sollen nur die „Großen“ einbezogen werden: „Wir testen, wie es läuft. Ob unsere Konzepte funktionieren.“ Zudem kann sich auch das Lehrpersonal freiwillig testen lassen.

Was ist mit den anderen Jahrgängen?

Die Grundschüler, die schon seit zwei Wochen wieder in Präsenz unterrichtet werden, sollen sich auch bald testen können – genau wie weitere Jahrgangsstufen. Denn in Rostock dürfen kommende Woche auch die übrigen Klassen in den Wechselunterricht zurückkehren. „Wenn es gut läuft, können wir deshalb auch schon früher die Tests ausweiten“, sagt Madsen.

Was kostet es?

Für die Schüler und deren Eltern sind die Corona-Tests kostenlos. Die Hansestadt hat dafür einen Kooperationsvertrag mit der Rostocker Biotechnologiefirma Centogene abgeschlossen – mit einem Volumen von 300 000 Tests und für einen Zeitraum bis Pfingsten. Die Kosten für die Tests und deren Auswertung trägt Centogene – genaue Summen will der Konzern aber nicht nennen. Das Projekt wird zudem vom Rostocker Südstadtklinikum und der Berliner Charité wissenschaftlich begleitet.

Wie funktioniert’s?

Interessierte registrieren sich vorab online auf einem Corona-Portal und erhalten dann zweimal pro Woche in der Schule ein Test-Kit. Der Abstrich kann anschließend in Ruhe zu Hause mit Hilfe der Eltern vorgenommen werden – das sollte am bestens morgens vor dem Zähneputzen und Frühstück passieren. Dann werden die Sets in der Schule abgegeben, von wo aus sie zur Auswertung an Centogene und deren kooperierende Labore übermittelt werden.

Laut des Unternehmens soll der Test akute Infektionen auch bei niedriger Viruslast nachweisen können. Die jeweiligen Ergebnisse sollen spätestens am Abend des Testtages digital vorliegen. Einen Anruf erhalten die Schüler und Lehrer nur, wenn das Ergebnis positiv ist. Dann würde laut Madsen auch sofort das Gesundheitsamt aktiv, um einen möglichen größeren Ausbruch des Infektionsgeschehens zu verhindern.

Was passiert mit den Daten?

Laut Madsen ist die Testreihe an den Schulen mit dem staatlichen Schulamt, dem Stadtelternrat und dem Schweriner Bildungsministerium abgesprochen. Überall gab es Zuspruch. Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) versichert, dass mit dem Probenmaterial der Schüler über die abgesprochene Corona-Testung hinaus nichts passiere. „Es werden keine Genome gespeichert“, sagt er.

Gibt es in Rostock schon Erfahrung mit Corona-Tests an Schulen?

Seit August werden schon die Lehrer und Schüler der privaten Don-Bosco-Schule zweimal pro Woche freiwillig per Abstrich auf Corona getestet. Auch dort ist das Angebot für die Schule und die Kinder kostenlos – weil die Testung ebenfalls in Zusammenarbeit mit Centogene erfolgt und das Unternehmen die Kosten trägt.

„Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv“, sagt Schulleiter Gert Mengel. Von mehr als 5000 durchgeführten Tests seien nur acht unbrauchbar gewesen. „Das zeigt, dass die Schüler die Abstriche selbst oder mit Hilfe der Eltern gut hinbekommen“, erklärt der Schulleiter. Zudem hätten die Tests, die immer noch gemacht werden, auch größere Ausbrüche verhindert. „Wir hatten zwei positive Fälle, konnten durch die regelmäßigen Abstriche aber auch Quarantänezeiten verkürzen und so Unterrichtsausfall minimieren“, sagt Mengel.

Von Claudia Labude-Gericke und Andreas Meyer