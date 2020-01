Am Sonnabend wird es laut in Rostock: Um die Funktionsfähigkeit zu testen, lässt die Hansestadt ihre 19 Notfallsirenen gleichzeitig aufheulen. Was am Wochenende nur ein Probelauf ist, soll im Ernstfall Leben retten. Vier verschiedene Töne müssen sich die Rostocker nun merken, um ganz sicher zu sein.