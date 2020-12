Rostock trauert um Hafenjodler: Musiker Enzi Enzmann ist gestorben

Rostock

Tausende schunkelten zu seinen Lieder, nun ist eine Stimme, die vielen Menschen Freude bereitet hat, für immer verstummt: Der beliebte Heimatsänger Rüdiger „ Enzi“ Enzmann ist tot. Nach mehreren Jahren hat er den Kampf gegen die Leukämie (Blutkrebs) verloren. Vergangenen Donnerstag ist er in seinem Haus bei Bad Doberan gestorben.

Bekannt an der ganzen Ostseeküste

Lederhose, Fischerhemd, ein lustiges Lied auf den Lippen – so tourte der als Rostocker Hafenjodler bekannte Musiker die Ostseeküste entlang. Mit Songs wie „Halt dich fest, der Molli kommt“ oder „Fischkopfmuschelsucherjodelenzian“ verbreitete er gute Laune. Zum Beispiel bei der Musi-Deel in Rostocks Stadthalle, aber auch bei vielen Volksfesten.

Hymnen-Interpret Enzi Enzmann . Quelle: OZ

Begeistert hat er sein Publikum nicht nur bei seinen unzähligen Live-Auftritten. Nach der Wende war die Frohnatur auch Dauergast in TV-Shows und stürmte dort die Hitparaden. Im MDR bei „Achim’s Hitparade“ wurde Enzi Enzmann Musikantenkönig, in der NDR-Sendung „Bi uns to Hus“ war er zwei Mal Sieger, in der ZDF-Hitparade war er ebenfalls erfolgreich. In seiner langen Musikkarriere hat er mehr als ein Dutzend eigene CDs veröffentlicht.

Enzi Enzmann wurde 72 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder. Nicht nur seiner Familie, auch seinen vielen Fans wird die Stimmungskanone von der Küste mit Sicherheit fehlen.

