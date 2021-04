Stadtmitte

Dieses Projekt soll die Blicke auf sich ziehen: Die Hanseatische Bürgerstiftung Rostock und die Hansestadt wollen die City mit einer besonderen Aktion beleben und verschönern. Dafür teilen sie Holzkisten aus.

Anlass ist die Stadtraumausstellung „KistenKunst – Lasst Rostock zusammen wachsen!“. Vom 1. bis zum 22. August werden einzelne „Ausstellungsinseln“ mit mehreren kreativ gestalteten Kisten sowie einer „Begegnungsbank“ ausgestattet, die zur Belebung der Innenstadt beitragen sollen. Alle Rostocker sind zur Gestaltung einer Kiste eingeladen.

Mit Kreativität das Stadtzentrum aufhübschen

Seit über einem Jahr wirkt die Rostocker Innenstadt coronabedingt oft wie ausgestorben. Das wollen die Organisatorinnen und Organisatoren mit der Kistenkunst ändern. „Wir möchten den Rostockerinnen und Rostockern mit diesem Projekt einen Impuls geben, sich kreativ für die Verschönerung des Stadtzentrums zu engagieren und ihnen einen Anlass bieten, sich wieder dort aufzuhalten und miteinander ins Gespräch zu kommen“, erklärt Alexander Winter, Vorstand der Hanseatischen Bürgerstiftung.

Die Holzkisten werden aktuell auf dem Rostocker Michaelhof gefertigt und ab Anfang Mai an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgegeben. „Der Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt“, betont Alexander Winter. „Die Kisten können zu den Themen unserer Stiftung bemalt, bepflanzt oder mit Installationen bestückt werden.“ Die Kisten gibt es in zwei Größen: 120x80 cm Grundfläche (ganze Euro-Palette) und 80x60 cm (halbe Euro-Palette), die Seitenwände sind jeweils 60 Zentimeter hoch.

ie Organisatorinnen und Organisatoren des Projekts Juliane Bombeck, Dr. Ute Fischer-Gäde, Alexander Winter und Heiko Beyer (v.l. n.r.) präsentieren die Holzkisten, die von kreativen Rostockerinnen und Rostockern für die Stadtraumausstellung im August gestaltet werden sollen. Quelle: Novus Marketing

Kreativräume vor Bastelfans

Dr. Ute Fischer-Gäde, Leiterin des Amtes für Stadtgrün, unterstützt das Projekt tatkräftig. „Wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zu Hause nicht genug Platz zur Gestaltung einer Kiste haben, mehrere Standorte für das Werkeln und Lagern der Kisten zur Verfügung und ermöglichen nach Absprache auch den Transport der Kisten.“ Um möglichst viele Stadtteile mit einzubeziehen, wird es in der Südstadt, am Osthafen, in Toitenwinkel und an der Kunsthalle Raum für Kreativität geben.

Preise für die schönste Kiste

Mit der Ausstellungseröffnung am 1. August sind alle Rostocker, die nicht selbst eine Kiste gestaltet haben, zur Abstimmung über die kreativste Idee aufgerufen. „Über einen QR-Code auf jeder Kiste können die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung an einer Online-Abstimmung teilnehmen“, erläutert Alexander Winter. Auf der Webseite www.kistenkunst.de wird es eine Bildergalerie mit Fotos aller Kisten sowie eine Karte mit den einzelnen Standorten geben.

„Das sind doch schöne Ziele für einen Spaziergang durch die Innenstadt“, findet der Organisator. Er hofft, dass die „Begegnungsbänke“ an den Ausstellungsstandorten gut angenommen und viele Stimmen bei dem Wettbewerb um die schönste Kistenkunst abgegeben werden.

Am 22. August wird die Gewinner-Kiste im Rahmen des 8. Rostocker Bürgerbrunchs prämiert. Anschließend dürfen die Teilnehmer ihre Kiste entweder behalten oder für ein soziales Projekt der Hanseatischen Bürgerstiftung spenden. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich online auf www.kistenkunst.de sowie telefonisch unter 0381/649306 dafür anmelden.

Von OZ/ ab