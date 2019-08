Rostock

Jetzt ist es offiziell: Die Hansestadt Rostock übernimmt die Mühlendammschleuse. Am Freitag haben der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, und der Rostocker Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) die entsprechende Vereinbarung zur Instandsetzung der Schleuse unterschrieben. Ziel es ist es, die Schleuse einschließlich der umliegenden Flächen und Wohngebäude an die Stadt Rostock zu übertragen.

Vor der Entscheidung zu dieser Übernahme sind unter anderem die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten zu ermitteln und eine Machbarkeitsstudie zu erstellen.

Trockenlegung im September geplant

„Wir haben eine gute Lösung gefunden, um die Übernahme der Mühlendammschleuse durch die Hansestadt Rostock zügig und gründlich vorzubereiten. Der Bund übernimmt die Planungskosten zur Vorbereitung der Übernahme, die Hansestadt Rostock die Vergabe und Betreuung dieser Leistungen. Ziel ist es, den Wassertourismus rund um die Mühlendammschleuse zu fördern“, so Prof. Witte.

Konkret geht es um die Untersuchung von Varianten, deren Machbarkeit und die entsprechenden Kosten. Vereinbart wurden Einzelheiten zur Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Instandsetzung der Schleuse. Um Erkenntnisse zum derzeitigen Zustand des Bauwerks zu gewinnen, wird die Schleuse im September trockengelegt und umfangreich untersucht. Im Anschluss daran wird eine Vorzugsvariante zur Zukunft der Mühlendammschleuse entwickelt.

„Die Übertragung der Schleuse ermöglicht uns, im Kontext ihrer historischen Bedeutung Stadtentwicklung für die Zukunft zu sichern. Hier lag die Wiege Rostocks und hier werden wir nun in den kommenden Jahren entscheidende Akzente setzen können für die Weiterentwicklung unserer Stadt am Wasser“, so Methling. „Die Rostocker können sich auf ein besonderes Kleinod am Wasser freuen“, erklärte der Ob. Die Uferlinie der Warnow würde erlebbarer und auch in Vorbereitung auf die BUGA 2025 die Warnow fürs Wasserwandern noch attraktiver gemacht.

Stadt strebt touristische Nutzung an

Die Oberwarnow, an der die Mühlendammschleuse liegt, wird ausschließlich von Freizeitschifffern genutzt. Güterschifffahrt findet dort nicht mehr statt. Wegen des Bauwerkszustandes wurde die Schleuse 2011 außer Betrieb genommen und ist seitdem nur mit Kanus und kleinen Sportbooten erreichbar. Der WSV stehen für die Instandsetzung und Unterhaltung der Mühlendammschleuse keine Finanz- und Personalressourcen zur Verfügung. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist an einer touristischen Nutzung der Mühlendammschleuse interessiert.

