Rostock

Sie ist nicht nur ein internationales Symbol, sondern auch die höchste Auszeichnung für Sauberkeit und Sicherheit am Strand. Seit Dienstag weht die „Blaue Flagge“ wieder in Warnemünde und Markgrafenheide. Bereits zum 23. Mal haben die Strände der Hanse- und Universitätsstadt mehr als 100 Kriterien für das begehrte Gütesiegel erfüllt. Auch im Ostseeheilbad Graal-Müritz wird die Flagge gehisst. Dort findet die offizielle Übergabe an die Wasserwacht am Mittwoch statt.

Harte Arbeit das ganze Jahr über

„Dass unsere Seebäder diese Auszeichnung nun schon seit 23 Jahren erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir strengen uns jedes Jahr aufs Neue an“, betont Tourismusdirektor Matthias Fromm. So werden beispielsweise die Strände innerhalb der Saison täglich gereinigt. Alleine Zwischen Diedrichshagen un der Westmole seien das sechs Kilometer. Östlich der Warnow kommen weitere elf Kilometer hinzu.

Das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft ist groß. Das zeigt sich an den Klima-Demos „Fridays for Future“ und in den Ergebnissen der Europa- und Bürgerschaftswahl, wie Fromm erklärt. „In Hinblick auf die nachkommenden Generationen ist es uns daher wichtig uns für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen“, so der Tourismuschef. Mit der Kampagne „Kein Plastik bei die Fisch“ sei daher eine Umweltinitiative ins Leben gerufen worden, die Urlauber und Einwohner für den Küstenschutz sensibilisieren soll.

Internationales Umweltsymbol

Die Blaue Flagge ist international das Erkennungsmerkmal für saubere Strände und eine hervorragende Wasserqualität und wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung vergeben. Bis September wird das Wasser an den zertifizierten Stränden in festgeschriebenen Abständen geprüft. Die Informationen zu den aktuellen Messergebnissen können in den Schaukästen an den Standorten am Strandaufgang 10 und 21 in Warnemünde und Strandaufgang 23 in Markgrafenheide eingesehen werden.

Aufklärung für die ganze Familie

Neben den hohen Umweltstandards sei auch die Sicherheit am Badestrand ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe der Auszeichnung. Gemeinsam mit der DRK-Wasserwacht wurde daher eine Familienveranstaltung in Leben gerufen, die spielerisch auf die Baderegeln aufmerksam macht. „Damit sollen Unfälle bereits im Vorfeld vermieden werden“, sagt Fromm. Denn: gerade durch Unterströmungen können schnell gefährliche Situationen entstehen. „Deshalb haben wir die Gefahrenzonen etwa im Bereich der Westmole in diesem Jahr speziell ausgewiesen.“

„Damit wir im Notfall noch schneller zur Stelle sein können, haben wir seit letztem Jahr ein Jetski und einen Rettungscopter im Einsatz“, fügt Wachdienstkoordinator Lukas Knaup hinzu. Bis zur Hauptsaison soll ein neues Boot folgen.

20. Übergabe in Graal-Müritz

Ab Dienstag weht auch in Graal-Müritz wieder die Blaue Flagge. Bereits zum 20. Mal findet dann die traditionelle Übergabe an die Wasserwachst statt. „Wir sind stolz, dass wir seit so vielen Jahren schon die den Standarts entsprechen und die Qualität auf einem hohen Niveau halten können“, sagt Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH (TuK). Bereits im Oktober werden die ersten Vorkehrungen für das Folgejahr getroffen. „Es steckt viel Arbeit darin“, bestätigt Ferken.

Vier Hauptkriterien müssen erfüllt sein Wasserqualität – Die Anforderungen zur Badewasserqualität und Behandlung von Abwässern werden eingehalten und im Abstand von höchstens 30 Tagen wird eine Wasserprobe analysiert. Sauberkeit am Strand – Standards zur Abfallentsorgung müssen erfüllt werden. Sicherheit am Strand – Die Präsenz von Rettungsschwimmern, Erste-Hilfe Material und den sicheren Zugang zum Strand sind zu gewährleisten. Sensibilisierung – Informationen über die Umwelt der Küstenzone, Badewasserqualität, Verhaltensregeln und das Programm „Blaue Flagge“ werden ausgestellt und Umweltaktivitäten angeboten.

Susanne Gidzinski