Rostock/Schwerin

Studien belegen den Trend: In Rostock leben Arme und Reiche immer stärker voneinander getrennt. „Dieses Niveau kennen wir bisher nur von amerikanischen Städten“, sagen Experten über das Phänomen, das generell in ostdeutschen Großstädten zu beobachten ist. Die Landesregierung will nun gegensteuern und hat ein Förderprogramm zur Vermeidung von Segregation aufgelegt.

Insgesamt sind vier Modellregionen in Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt worden, darunter auf Initiative des SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Albrecht auch die Hansestadt. „Das Förderprogramm des Landes bedeutet für Rostock, dass die Stadt acht Millionen Euro Fördergelder für Projekte bekommt, um die Durchmischung in den Stadtteilen zu fördern“, sagt Albrecht. Er sieht besonders im Rostocker Nordwesten und Nordosten dringenden Handlungsbedarf.

Anzeige

Andere Städte haben Projekte bereits eingereicht

Doch während die anderen Modellstädte Greifswald, Heringsdorf und Schwerin ihre Projekte bereits vorgelegt haben, ist in Rostock noch nichts passiert. Dabei läuft die Frist für das Förderprogramm Ende des Jahres aus. „ Rostock darf hier nicht ins Hintertreffen geraten, da ansonsten eine andere Stadt ersatzweise als Modellregion ausgewählt wird“, sagt Albrecht. Er ist seit 2011 Landtagsabgeordneter für den Wahlbereich Rostock II.

Weitere OZ+ Artikel

Das steckt hinter dem Begriff Segregation Segregation ist ein Begriff aus der Soziologie. Er beschreibt, dass in einem Beobachtungsgebiet unterschiedliche Elemente entmischt werden. Von Segregation wird vor allem bei der Tendenz zu einer Polarisierung und räumlichen Aufteilung der Elemente gesprochen. Eine Studie zum Ausmaß der sozialräumlichen Spaltung in Mecklenburg-Vorpommern zeigte zuletzt, dass Arme und Reiche in Rostock immer stärker voneinander getrennt leben. Demnach ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in den Plattenbaugebieten der Hansestadt in den vergangenen Jahren kaum gesunken, während sie in anderen Stadtteilen drastisch zurückging. Leiter der Studie ist Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin. In Politikkreisen wird daher gern von der Helbig-Studie gesprochen. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung für Rostock lautet: „Die soziale Entmischung findet vor allem im Stadtzentrum und in Warnemünde statt.“

Auf OZ-Nachfrage teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit, dass das Rathaus zu dem Thema schon seit mehreren Monaten in Kontakt mit der Landesregierung steht. „Aus unserer Sicht wirkt es der Segregation nicht entgegen, sozial geförderten Wohnraum in Stadtteilen zu bauen, die vom industriellen Wohnungsbau dominiert werden“, sagt Kunze. Rostock verfolge eher die Ansätze, entweder sozial geförderte Wohnungen bei höherpreisigen Projekten zu ermöglichen oder Stadtteile attraktiver zu machen und so für neue Zielgruppen zu begeistern.

Stadt warnt: „Geld nicht einfach verbauen.“

Kunze: „Das Geld sollte nicht einfach ‚verbaut‘ werden, sondern im Sinne des Entgegenwirkens gegen Segregationserscheinungen klug ausgegeben werden.“ Mögliche diskutierte Ansätze seien zum Beispiel, Schmarl und den Iga-Park in einen Sportstadtteil zu verwandeln. Mit dieser Schwerpunktsetzung soll der Nordwesten für Studierende und junge Familien attraktiver werden.

Ein weiterer Vorschlag ist, städtebauliche Missstände zu beseitigen. So könnte das mittlerweile aufgegebene Einkaufszentrum am Sternplatz in Toitenwinkel zu einem attraktiven Areal umgestaltet werden, dessen Angebote sich an den Bedürfnissen des Stadtteils orientieren und neue Einwohner anlocken könnten. „Leider konnte dazu bisher kein Konsens mit der Landesregierung hergestellt werden“, sagt Kunze.

Lesen Sie auch: Soziale Spaltung in Rostock: So viele Hartz-IV-Empfänger leben in Ihrer Nachbarschaft

SPD fordert neuen Projektentwickler

Beim Landtagsabgeordneten Rainer Albrecht sorgt das für Kopfschütteln. „Die Stadtspitze hat noch immer nicht verstanden, worum es geht.“ Es handle sich um ein Programm des Bauministeriums; es gehe um Wohnungsbau – plus mögliche weitere Geldern aus dem Bildungs- und Sozialministerium. „Die Fördermittel sollen dazu dienen, dass die Tendenz, dass nur noch Menschen mit ähnlichem Einkommen in einem Stadtteil zusammenleben, umgekehrt wird und idealerweise wieder die Ärztin neben dem Hausmeister wohnt, wie es vor der Wende in unseren Neubaugebieten Normalität war“, sagt Albrecht.

Aktuell ist in Rostock der Sonderbeauftragte für die Bundesgartenschau, Matthias Horn, mit der Entwicklung der Projektideen beauftragt. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion fordert jedoch, dass dies nun die Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) übernehmen soll. „Der Buga-Beauftragte hat genug andere Herausforderungen zu bewältigen. Er kann das nicht so nebenbei machen“, sagt Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. Auch verfüge die RGS über ausreichend Erfahrungen in diesem Bereich. Als Beispiele nennt Wandschneider-Kastell die Programme „soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost“.

Mögliche Projekte in Groß Klein und Toitenwinkel

Ein mögliches Projekt könnte aus SPD-Sicht zum Beispiel die Grünfläche an der Hermann-Flach-Straße in Groß Klein sein. „Hier kann Wohnungsbau mit guten Sozial- und Bildungsangeboten entwickelt werden“, sagt Wandschneider-Katell. Potenzial habe auch der Bereich am Hafenbahnweg in Toitenwinkel.

Von André Horn