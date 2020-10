Rostock

Millionen-Gewinne für die Stadtkasse statt für einen (privaten) Konzern – und deutlich niedrigere Preise für die rund 270 000 Verbraucher in und um Rostock: Mit diesem Versprechen war vor gut zweieinhalb Jahren Nordwasser, der neue Wasserversorger der Hansestadt, gestartet.

Doch aus beiden Zusagen wird nichts: Nach OZ-Informationen soll es spätestens 2022 die zweite Preiserhöhung innerhalb von nur drei Jahren geben. „Ja, die Gebühren werden erhöht – für Abwasser und für Regenwasser“, bestätigt Katja Gödke, Geschäftsführer des zuständigen Warnow- Wasser- und Abwasserverbandes WWAV. Für eine Durchschnittsfamilie wird es damit bis zu 100 Euro teurer im Jahr.

Niedrige Preise nur zwei Jahre

Als 2018 Nordwasser – ein Tochterunternehmen der Hansestadt und Dienstleister für den WWAV – das Wassergeschäft vom privaten Versorger Eurawasser (gehört zur Remondis-Gruppe) übernahm, sollte alles besser werden: Die Hansestadt und 28 Kommunen im Umland sollten künftig am Geschäft mit dem kühlen Nass und dem Abwasser kräftig mitverdienen. Zudem versprachen die Verantwortlichen, dass die Gebühren um mindestens zehn Prozent sinken sollten.

Doch die erhoffte Entlastung für die 270 000 Verbraucher gab es nur gut zwei Jahre. Das beste Beispiel dafür sind die Abwasser-Gebühren: 2018 wurden sie auf gut zwei Euro je Kubikmeter gesenkt. Doch bereits für 2020 mussten der WWAV und sein Dienstleister Nordwasser wieder erhöhen. Und 2022 soll nochmals an der Preisschraube gedreht werden. Das Abwasser soll dann 2,80 Euro kosten – ein Plus von nochmals 26 Cent im Vergleich zu heute. Und auch ab 2025 werden Wasser und Abwasser demnach nochmals teurer. Das jedenfalls geht aus vertraulichen Dokumenten hervor, die die OZ einsehen konnte.

Eine vierköpfige Familie verbraucht in Rostock im Schnitt 120 Kubikmeter Wasser im Jahr – macht also allein beim Abwasser ein Plus von gut 100 Euro pro Jahr. Auch für Regenwasser sollen die Gebühren steigen – um 3 Cent je Quadratmeter „versiegelter Grundstücksfläche“. Das trifft vor allem Einfamilienhaus-Besitzer. Das Trinkwasser hingegen soll nicht teurer werden.

Wenig Gewinn bei Nordwasser

Und auch aus den Millionen-Einnahmen für die Stadtkasse wird vorerst nichts: 2,9 Millionen Euro Gewinn nach Steuern hat Nordwasser nach Angaben von WWAV-Chefin Gödke im Jahr 2019 gemacht. „Auch für das Jahr 2020 sehen wir eine stabile Ergebnissituation bei der Nordwasser GmbH“, so Gödke auf OZ-Anfrage.

2,9 Millionen Euro – das ist deutlich weniger, als die im Zuge der Rekommunalisierung versprochenen zehn Millionen Euro pro Jahr, die Nordwasser an die Stadt-Holding RVV auszahlen sollte. Das Geld sollte, so jedenfalls der Ursprungsplan, unter anderem in den Nahverkehr fließen. Was hinter den Kulissen der Bürgerschaft bereits für Diskussionen sorgt: Der Konzern Remondis hatte der Hansestadt noch 2017 14 Millionen Euro pro Jahr garantiert, wenn er weiterhin im Wassergeschäft an der Warnow mitmischen darf.

Investitionen machen das Wasser teuer

Zu Details der Preissteigerungen will sich WWAV-Chefin Gödke noch nicht äußern. Der Verband und seine Gremien legen die Preise fest, Nordwasser muss das „nur“ umsetzen. Nach OZ-Informationen wurden die Umlandgemeinden bereits informiert, nicht aber die Gremien in der Hansestadt. Das soll erst bis Mitte Dezember nachgeholt werden.

So viel sagt Gödke dann aber doch: Dass die Gebühren steigen müssen, sei den enormen Investitionen beim WWAV und Nordwasser geschuldet: „Der WWAV und Nordwasser haben gemeinsam ein Ver- und Entsorgungskonzept (VEK) erarbeitet, welches die Grundlage der strategischen Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Anlagen bis zum Jahr 2040 bilden soll. Im Ergebnis wird sich zukünftig der Investitionsbedarf verdoppeln“, so Gödke.

Viele Anlagen – Rostocks Wasserwerke an der Warnow, aber auch die Kläranlage – seien nach der Wende saniert oder gebaut worden. „Nach 30 Jahren müssen wir dort wieder investieren.“ Zudem muss der WWAV Millionen ausgeben, um Rostock und sein Umland vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Dafür müssen zum Beispiel neue, größere Leitungen her. Und: „Die Hansestadt investiert massiv in den Straßenbau. Wenn wir eine Straße nicht zweimal aufreißen wollen, müssen wir da mithalten und uns den Vorhaben anschließen.“

Was wird aus der Klärschlamm-Verbrennung?

Gerüchte gibt es aktuell auch um die geplante Klärschlamm-Verbrennung in Rostock: Auf dem Gelände des Klärwerks wollen 15 Abwasser-Unternehmen aus ganz MV die Überbleibsel aus ihren Kläranlagen entsorgen. Aus den Reststoffen soll Phosphor gewonnen werden, beim Verbrennen „grüne“ Energie entstehen. Doch nun heißt es, die Kalkulationen würden nicht mehr stimmen – und zudem müsse der Klärschlamm doch aufwändig in Rostock getrocknet werden.

Klaus Rhode, Geschäftsführer der federführenden Klärschlamm-Kooperation MV, sagt dazu nur: „Ja, wir müssen unsere Konzepte anpassen. Aber das ist ein normaler Prozess.“ Und weiter: „Fakt ist, die Anlage wird in Rostock gebaut.“

Von Andreas Meyer