Rostock und Warnemünde: Maskenpflicht im Freien ab Dienstag verschärft

Rostock

Lange war die Hansestadt der „Coldspot“ Deutschlands – also der Ort mit dem niedrigsten 7-Tage-Wert an Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner. Jetzt weitet Rostock die Maskenpflicht dennoch aus. In der Innenstadt und Warnemünde muss ab Dienstag, 5. Januar, ganztägig Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

„Auch wenn wir noch von der kritischen Marke weg sind, wurden wir aus Schwerin dazu verpflichtet – weil das Land den Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner und in sieben Tagen überschreitet“, erklärt Stadt-Sprecher Ulrich Kunze den Grund für die Neuregelung.

Obwohl Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im OZ-Gespräch zum Jahresende noch über einen Sonderweg und Lockerungen der Maßnahmen für die Hansestadt nachdachte, sei man nun der Maßgabe der Landesregierung gefolgt. „Die bisherige zeitliche Einschränkung für das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes macht auch insofern keinen Sinn, als dass es im Lockdown ja keine wirklichen Ladenöffnungszeiten in der City mehr gibt, an denen man sich orientieren müsste“, so Kunze weiter.

Örtlicher Geltungsbereich bleibt gleich

Die Maskenpflicht gilt bereits seit 11. Dezember – bisher allerdings immer nur zwischen 10 und 19 Uhr, was nun ausgeweitet wurde. An den Straßen und Wegen, auf denen der Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben wird, hat sich allerdings nichts geändert.

Die Regelung betrifft nicht nur die Gehwege an der Langen Straße (ab Kreuzung Kuhstraße bis Faule Grube in Ost-West-Richtung). Auch auf der Kuhstraße, der Pädagogienstraße, der Breiten Straße, der Faulen Grube, der Eselföterstraße sowie der Kröpeliner Straße zwischen dem Kröpeliner Tor und dem Neuen Markt darf niemand mehr „oben ohne“ unterwegs sein. Zudem gilt auch auf der Rungestraße sowie dem Universitätsplatz die Maskenpflicht.

Kinder bis zum Schulalter sind ausgenommen

Im Ostseebad Warnemünde verhängt Rostock eine Maskenpflicht am Bahnhof, auf der Bahnhofsbrücke bis hin zur Kirchstraße sowie am oberen und unteren Verlauf des Alten Stroms. Die Promenade an den Dünen ist hingegen davon ausgenommen. Auch die Mole wird nicht in der Liste der Maskenpflicht-Bereiche aufgeführt.

Ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt sowie Menschen, die eine ärztliche Bescheinigung vorweisen können, welche sie vom Tragen der Maske befreit. Auch der Ausschank von alkoholhaltigen Getränken bleibt im gesamten Stadtgebiet untersagt.

438 Verfahren eingeleitet

Bis Ende des vergangenen Jahres hat der Kommunale Ordnungsdienst der Hansestadt etwa 7500 Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln vorgenommen. Dabei wurden bis Mitte Dezember 1123 Verstöße festgestellt und 438 Verfahren eingeleitet. „Diese betreffen aber überwiegend den gewerblichen Bereich, wenn beispielsweise ein Laden trotz Verbot offen hatte oder die Mindestabstände nicht eingehalten wurden“, erklärt Stadt-Sprecher Kunze.

Was die Einhaltung des Maske-Tragens betrifft, würden die Kontrolleure die Menschen immer erst auf ihr Fehlverhalten hinweisen. „Die meisten sind dann auch einsichtig“, erklärt er.

Von Claudia Labude-Gericke