Der Start in die neue Woche beginnt für Autofahrer und Autofahrerinnen mit unerfreulichen Nachrichten: In Rostock müssen wegen neuer Baustellen mehrere Straßen voll gesperrt werden. Hier müssen Verkehrsteilnehmende Umwege und Einschränkungen in Kauf nehmen:

Erich-Schlesinger-Straße

Ab Montag (12. April) ist die Erich-Schlesinger-Straße zwischen der Albert-Einstein-Straße und Bei der Tweel komplett dicht. Die Strecke wird zwischen dem Kreisverkehr und der Rampe des Radschnellweges grundhaft ausgebaut, teilt das Tiefbauamt mit. Darüber hinaus werde bis zur Kreuzung Bei der Tweel die Straßendecke saniert.

Die gesamte Baumaßnahme sowie die Vollsperrung sollen bis 10. Dezember dauern. Während dieser Zeit will die Nordwasser GmbH hier einen Mischwasserkanal und die Trinkwasserhauptleitung erneuern und auch die Stadtwerke legen Leitungen neu. Fahrzeuge kommen bis Anfang Dezember hier zwar nicht mehr durch und müssen stattdessen den ausgeschilderten Umleitungen folgen. Der Fußgängerverkehr soll aber während der gesamte Bauzeit aufrecht erhalten werden.

Ostseeallee

Ebenfalls ab Montag müssen Verkehrsteilnehmende in der Ostseeallee mit Einschränkungen rechnen. Am Kreisverkehr Rigaer Straße/Lichtenhäger Chaussee/Ostseeallee sind laut Tiefbauamt Reparaturen nötig. Bis 23. April werden deshalb die Zufahrten der Ostseeallee Nord und die Rigaer Straße zum Kreisverkehr gesperrt. Die Verkehrsführung erfolgt über die Ostseeallee West und Lichtenhäger Chaussee mit Ampelregelung. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, soll während der gesamten Bauzeit aber freie Bahn haben.

Mittelweg und Kabutzenhof

Weil ein defekter Gas-Hausanschluss repariert werden muss, wird der Mittelweg auf Höhe der Hausnummer 16 am 13. April zwischen 7 und 18 Uhr voll gesperrt.

Kein Durchkommen gibt es am Mittwoch, 15. April, auch am Kabutzenhof Höhe Doberaner Straße zwischen Haus Nummer 105 und 106. Hier werden Kabel verlegt. Gleiches ist am 17. April auch zwischen Haus Nummer 56 und 57 geplant – inklusive Vollsperrung.

Neuer Markt

Damit sehbehinderte Menschen sicherer von A nach B kommen, werden im östlichen Teil des Neuen Markts neue taktile Bodenelemente eingebaut. Sie sollen die Orientierung verbessern. Die bereits vorhandenen Bodenelemente der Straßenbahnhaltestelle „NeuerMarkt“ werden gereinigt und versiegelt.

An den Treppenanlagen zum Eingang zur Stadtverwaltung und am Eingang zum Rathaus werden Handläufe für mobilitätseingeschränkte Personen erneuert. Die Arbeiten hat die Firma ASA-Bau übernommen. Sie werden bis Ende Mai 2021 abgeschlossen sein.

