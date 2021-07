Rostock und Wismar: Diese Kreuzfahrtschiffe legen 2021 noch in den Häfen an

Rostock/Wismar

Mit dem Anlauf der „Aidasol“ hat am Passagierkai in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021 begonnen. Warnemünde war zum letzten Mal am 2. Oktober 2020 Ziel für ein reguläres Kreuzfahrtschiff mit Passagieren an Bord. Die „Europa“ war nicht nur das letzte, sondern auch das erste und einzige Kreuzfahrtschiff der vergangenen Saison. Alle anderen Anläufe mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Auch dieses Jahr ist der Plan mit insgesamt 17 Anläufen bis Mitte September noch sehr übersichtlich.

„Aidasol“ mehrfach in Warnemünde erwartet

So wird die „Aidasol“ erneut am 4., 8. und 11. Juli im Ostseebad erwartet. Vom 12. bis zum 13. Juli legt die „Artania“, die für den deutschen Reiseveranstalter Phoenix Reisen unterwegs ist, in Warnemünde an. Am 8. september können sich Kreuzfahrt-Fans auf die MS Amadea freuen.

Auch in Wismar geht die Saison wieder los. Am 13. Juli ist die „MS Artania“, am 22. und 29. Juli folgt die „World Voyager“. Insgesamt sind bis Dezember zehn Anläufe geplant. Den Abschluss macht vom 4. bis zum 5. Dezember die MS Amadea.

Von Katharina Ahlers