Mit „nur“ 42,1 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Stand: Montag, 17 Uhr) bleibt Rostock einer der wenigen orangefarbenen Flecken auf der roten Corona-Karte Deutschlands – zum wiederholten Mal. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zufolge liegt das auch an den Sonderwegen, die die Hansestadt mehrfach gegangen ist: Schulen wurden früher geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und mehr Tests durchgeführt.

Nur sind diese Maßnahmen fast ausschließlich bereits im März 2020 umgesetzt worden. Was also ist der Grund dafür, dass die Inzidenzwerte auch weiterhin niedrig sind? Tropenmediziner Emil Reisinger hat dafür eine eigene Theorie: „Es liegt am Verhalten der Rostocker“, ist er sich sicher.

Ein Großteil der Bewohner würde sich derzeit an die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die geltenden Kontaktbeschränkungen halten – anders, als man es aus Berichten aus anderen Bundesländern kenne. „Und diese drei Dinge sind das A und O, um weitere Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern“, erklärt Reisinger.

Gute Kontaktnachverfolgung, wenig Pendler

Für Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist es aber auch die gute Kontaktverfolgung in Rostock, die seit Beginn der Pandemie für niedrige Inzidenzwerte sorgt. Die Stadt habe ihr Gesundheitsamt massiv personell verstärkt, um Infektionsketten schnell nachzuvollziehen und zu durchbrechen.

Geht es nach Corona-Experte Emil Reisinger, tragen auch die vergleichsweise wenigen Pendler in Rostock dazu bei, dass die Fallzahlen niedrig bleiben. „Wer hier pendelt, pendelt außerdem meist nicht in Hochrisikogebiete. Das verringert das Risiko einer Infektion erheblich“, erklärt er.

Erfolg im Frühjahr 2020

In der ersten Corona-Welle sind es hingegen tatsächlich die frühen Maßnahmen gewesen, die sich laut Reisinger bewährt haben. „Generell gilt: Je früher ein Lockdown durchgeführt wird, desto wirksamer ist er“, sagt er. Rostock hätte damals sehr schnell reagiert.

Als am 10. März 2020 der erste bestätigte Corona-Fall in der Hansestadt auftrat, ließ Madsen sofort das für den darauffolgenden Tag geplante Konzert von Johannes Oerding in der Stadthalle absagen – und das, obwohl es dafür bis dato nur eine Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) gab.

Drei Tage später, am 13. März, ließ Madsen zudem alle Schulen und Kitas in Rostock bis zu den Osterferien schließen – noch vor der Landesregierung. Und auch bei den Tests ging der OB einen Sonderweg, der zu Kritik führte: Er ließ zu Pandemie-Beginn nicht nur Ski-Urlauber und Menschen mit Kontakt zu Infizierten oder Symptomen testen, sondern freiwillig auch Mitarbeiter der Feuerwehren, Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Verwaltung.

