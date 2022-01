Rostock verbietet weitere Corona-Demos: Gericht bestätigt Entscheidung

Rostock

Das Verwaltungsgericht Schwerin hat das Verbot der großen Corona-Demo in Rostock bestätigt. Jens Kaufmann, Anmelder der Kundgebung am Stadthafen, war gegen die Entscheidung der Hansestadt juristisch vorgegangen – jedoch ohne Erfolg.

Christoph Voetlause, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, bestätigt der OZ, dass ein entsprechender Eilantrag Kaufmanns abgelehnt worden sei. „Wir haben uns im Wesentlichen der Argumentation der Hansestadt angeschlossen.“

Stadt: Protest gefährdet Sicherheit

Rostock hatte die Kundgebung untersagt, weil das Rathaus durch die Proteste, die Jens Kaufmann seit Wochen anmeldet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sieht. „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das jedoch nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten der Anmeldenden, Versammlungsleitenden und Teilnehmenden verbunden ist. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung der erteilten Auflagen“, so die Stadt in einer Mitteilung.

Viele Teilnehmer und auch Kaufmann selbst hätten sich, so das Rathaus, an diese Vorgaben – etwa die Maskenpflicht – aber nicht gehalten. „Sein Verhalten, insbesondere die Ablehnung von Auflagen bis hin zu einer Absage der Versammlung, war wesentliche Ursache für spätere Eskalationen mit teilweise sogar gewalttätigem Verlauf.“

Kaufmann wiederum macht gegenüber der OZ der Stadt schwere Vorwürfe: Seit mehr als zwei Wochen habe niemand mehr aus dem Rathaus mit ihm gesprochen. Seine Konzepte seien de facto ignoriert worden. Er selbst habe alle Regeln eingehalten.

Weitere Demos verboten

Noch am Wochenende hatte Kaufmann mehrere „neue“ Kundgebungen für Montag in Rostock angemeldet. Unter anderem wollte er mit rund 500 Menschen in der Südstadt gegen die geplante Impfpflicht und die Einschränkungen in der Corona-Pandemie demonstrieren. Auch der Warnowallee in Lütten Klein sowie am Hannes-Meyer-Platz in Dierkow waren Protest angemeldet worden.

In allen Fällen sprach die Hansestadt noch am Montag ein Verbot aus – mit der selben Argumentation wie bereits am Freitag. Kaufmann bleibt nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht – allein dieses Verfahren dürfte ihn nach OZ-Informationen rund 5000 Euro kosten – nur noch der Gang vor das Oberverwaltungsgericht in Greifswald. Dort ist nach OZ-Informationen aber noch kein Antrag eingegangen.

„Demo-Hochburg soll zerstört werden“

Kaufmann sagte der OZ, für ihn werde immer deutlicher, was das Ziel der Stadt sei: „Rostock als Demo-Hochburg gegen die Corona-Maßnahmen soll zerstört werden. Der Oberbürgermeister und seine Verwaltung haben den Ruf Rostocks irreparabel beschädigt.“

Ihm seien mehrmals Gespräch zugesagt worden – von den Sachbearbeitern in der Verwaltungsbehörde. „Seit zwei Wochen hat aber niemand mehr gesprochen.“ Dass man die Verbote an seiner Person festmache, verstehe er nicht: „Ich bin ein unbescholtener Bürger, nicht vorbestraft. Gegen mich liegt nichts vor.“ Die erneuten Demo-Absagen – sie seien „eine Katastophe“.

Von Andreas Meyer