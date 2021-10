Rostock

In Rostock gibt es immer wieder Ärger wegen der Parkplatznot. Was viele Bürger wohl nicht wissen: Die Stadt bekommt von Bauherren sogar Geld für nicht gebaute Parkplätze.

Das stößt auch so manchem Lokalpolitiker sauer auf: „Ein großes Unternehmen kann sich das leisten – und die Anwohner bekommen dann selbst keinen Parkplatz mehr“, schimpft etwa Eckhard Brinckenkamp, Vertreter der Linken im Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Jeder Parkplatz wird benötigt

Anlass ist ein Bauprojekt am Werftdreieck: Dort hätte der Bauherr eigentlich rund 150 Parkplätze schaffen müssen. Doch von etwa einem Drittel davon kauft er sich frei. „Bei der Planung des Projektes wurde dem Ortsbeirat zugesagt, dass ausreichend Parkplätze geschaffen werden“, kritisiert Brinckenkamp.

Der Investor, die List-Gruppe, hat für ihre drei Hotel- und Bürogebäude ein Parkdeck mit 90 Plätzen errichtet, 146 hätten es eigentlich sein müssen. „Auf dem Areal war es nicht möglich, noch mehr Stellplätze zu errichten. In Abstimmung mit der Hansestadt haben wir ein modernes Mobilitätskonzept mit beispielsweise einer Vielzahl teilweise überdachter Fahrradstellplätze oder einem Mobilpunkt zur Unterbringung von E-Scootern und Pedelecs“, sagt Geschäftsführer Michael Garstka.

Zu wenig Alternativen

Daniel Peters, Chef der CDU/UFR-Fraktion, lehnt das Prinzip der Parkplatzablöse grundsätzlich ab. „Wenn ich mir die Dramatik beim Thema Parken anschaue, ist diese Praxis nicht mehr zeitgemäß. Jeder Parkplatz wird benötigt. Wer das anders sieht, ignoriert die Lebenswirklichkeit der Rostocker.“

Er habe gerade erst ein Bürgergespräch mit einem jungen Paar geführt, das seine Autos kaum noch nutzt, aus Angst, bei der Rückkehr keinen Parkplatz mehr zu bekommen, so Peters. Dabei brauchen beide das Auto eigentlich, um zur Arbeit zu kommen. „Die Frau hat versucht, aufs Fahrrad umzusteigen, das ging aber nicht. Das zeigt: Die Menschen dazu zu zwingen, auf ihr Auto zu verzichten, ist nicht der richtige Weg.“

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) hätte auch gerne mehr Parkplätze: „Wir drängen seit Jahren auf die Realisierung der notwendigen Stellplätze. In Stadtteilen mit großem Parkplatzdruck würde ich mich auch über das Engagement Privater freuen, mehr Stellplätze zu schaffen und an die Nachbarschaft zu denken“.

Ablösungen seien auch nur das letzte Mittel: „Bevor es Ablösungen gibt, drängen wir auf Mobilitätskonzepte. Diese Möglichkeit wird leider viel zu wenig genutzt.“ Er hoffe, dass die öffentliche Hand, etwa beim Bau des Landesbehördenzentrums in der Blücherstraße, mit gutem Beispiel vorangehe.

Bis zu 16 090 Euro pro Parkplatz

Die Parkplatzablösung ist in der Stellplatzsatzung der Hansestadt geregelt. Darin heißt es: „Ist die Herstellung der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradabstellmöglichkeiten auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in zumutbarer Entfernung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann der zur Herstellung Verpflichtete gegen Zahlung eines Geldbetrages an die Stadt von der Pflicht zur Stellplatzherstellung befreit werden.“ Die Stadt muss dem allerdings zustimmen, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Die Ablösekosten reichen von 4420 Euro pro nicht gebautem Parkplatz bis zu 16 090 Euro in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr wurden nur elf Parkplätze abgelöst, was der Stadt immerhin 117 460 Euro einbrachte. In diesem Jahr sind es dagegen bereits 57 Parkplätze. Einnahmen bis dato: 540 610 Euro.

Nur zwei neue Parkflächen finanziert

Das Geld soll wiederum auch für Parkplätze, aber für den öffentlichen Nahverkehr, eingesetzt werden. Aber: Neue Parkplätze müssen nicht geschaffen werden, das Geld kann auch in die Sanierung bestehender fließen. Und in den vergangenen Jahren sind bei der Sanierung von Parkflächen in Rostock eher Stellplätze weggefallen, als dass neue geschaffen wurden.

2020 und bisher in diesem Jahr waren nur zwei mit der Ablöse finanzierte Projekte Parkplatzneubauten – und die lagen nicht in der besonders von Parkplatznot betroffenen Innenstadt. Auch eine Parkplatzsanierung war dabei. Vier Projekte dagegen sollen den Busverkehr verbessern. Die Hälfte des Geldes wurde noch gar nicht ausgegeben.

Der Automobilclub ADAC kritisiert: „Wenn die Kommune durch das Freikaufen von der Stellplatzpflicht schon ,Kasse macht’, wäre es das Mindeste, wenn die Einnahmen dafür verwendet werden, dass keine Ungleichgewichte entstehen.“ Eine Alternative, wenn direkt vor einem neuen Haus nicht ausreichend Stellplätze geschaffen werden können, seien so genannte Quartierparkhäuser.

Neues Parkhaus soll Entlastung bringen

So ein Parkhaus mit Platz für 600 Fahrzeuge soll auch am Werftdreieck entstehen. Matthäus geht davon aus, dass sich die Situation dann entspannen wird. Anderseits baut aber alleine die Wiro in dem Viertel 700 neue Wohnungen, zudem entstehen weitere Hotel- und Geschäftsgebäude. Ob also die Parkplatznot insgesamt gemindert wird, steht in den Sternen.

Von Axel Büssem