Rostock

Die Hansestadt Rostock hinkt ihren selbst gesteckten Zielen beim Radweg-Ausbau hinterher. Wie das Rathaus auf OZ-Anfrage mitteilt, sind im laufenden Jahr 5,5 Kilometer Radweg neu entstanden. Das von der Bürgerschaft beschlossene Ziel liegt jedoch bei zehn Kilometern. Für den Ausbau standen in diesem Jahr im Haushalt sogar 1,7 Millionen Euro zur Verfügung – abgerufen wurden aber lediglich 400.000 Euro.

Rostocks Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) erklärt dazu: „Allein durch den Umsetzungsstopp des Radweges an der Parkstraße in Warnemünde sind eine Million Euro nicht abgefasst worden.“ Andere Planungen, wie zum Beispiel der Radschnellweg zwischen Schlesingerstraße und Hauptbahnhof, stocken wegen begleitender Bebauungs-Plan-Verfahren, so Matthäus.

Anzeige

Kritik von Radentscheid und Politik

Die Initiative Radentscheid Rostock um Marie Heidenreich (l.) sammelte 8366 Unterschriften dafür, dass in Rostock pro Jahr zehn Kilometer neuer Radweg geschaffen wird. Quelle: Ove Arscholl

Bei der Initiative „ Radentscheid Rostock“ sorgen die Zahlen dennoch für Verdruss. Die Aktivisten hatten fast 8400 Unterschriften gesammelt und damit vor einem Jahr den Anstoß für den Bürgerschaftsbeschluss gegeben, die Rad-Infrastruktur in der Hansestadt zu verbessern. Angedacht waren auch Sofortmaßnahmen. „Trotz aller Ankündigungen tut die Stadt jedoch noch viel zu wenig für den Radverkehr“, sagt Initiativen-Sprecherin Marie Heidenreich.

Auch aus der Politik kommt Kritik: „Ich bin leider nicht überrascht. Rostock schafft es so gut wie nie, alle Bauvorhaben auch tatsächlich umzusetzen“, sagt Eva-Maria Kröger (Linke). Dafür gebe es viele Gründe und etliche könne die Stadt nicht beeinflussen. „Doch gerade ein attraktives Radwegenetz ist wichtig, um mehr Menschen aus dem Auto auf das Fahrrad zu locken“, so Kröger. Steffen Wandschneider-Kastell ( SPD) sieht das ähnlich: „Die zehn Kilometer sind natürlich nur ein Richtwert, der Defizite im Netz aufzeigen soll. Wir erwarten hier aber von der Verwaltung mit dem zuständigen Senator an der Spitze eine Steigerung.“

Geld für den Ausbau ist da

Wie die OZ aus Rathauskreisen erfahren hat, sollten in diesem Jahr sogar weitere Gelder für den Radweg-Ausbau bereitgestellt werden. Diese Idee sei jedoch wieder verworfen worden. Schließlich sei ja nicht einmal das vorhandene Budget von 1,7 Millionen Euro auch nur ansatzweise ausgeschöpft worden, heißt es.

Mehr dazu: Fahrradfahren in Rostock: Hier sollen 2021 neue Radwege entstehen

Senator Holger Matthäus erklärt dazu auf Nachfrage: „Das vorhandene Personal ist an der Belastungsgrenze. Hier wird nachgesteuert mit zehn neuen Stellen im Jahr 2021. Danach können sowohl eigene als auch beauftragte Planungen beschleunigt angegangen werden.“

Grüne und Senator wollen Tempo erhöhen

Uwe Flachsmeyer (Grüne) gibt zu bedenken, dass der Bürgerschaftsbeschluss erst Ende 2019 gefasst worden sei. „Es war daher klar, dass in 2020 noch nicht alles optimal läuft. Planungen und Umsetzung benötigen Vorbereitung und Personal“, so Flachsmeyer. Er betont aber auch: „Die Richtung stimmt, das Tempo muss erhöht werden.“

Senator Matthäus sieht die Stadt hier auf dem richtigen Weg. Durch das neue Amt für Mobilität und das zusätzliche Personal hält er eine „nie da gewesene Beschleunigung“ beim Ausbau für möglich. Er verweist auch darauf, dass mit den etwa 5,5 Kilometern 2020 so viel Rad-Infrastruktur geschaffen wurde wie noch in keinem Jahr zuvor in der Hansestadt. „Wichtige Projekte waren der Lückenschluss Petridamm, der erste Radschnellweg am Südstadtcampus und die erstmalige Inanspruchnahme von Kfz-Spuren in der Ulrich-von-Hutten-Straße“, so Matthäus.

Radentscheid : Viele Gefahrenstellen nicht entschärft

Aus Sicht der Radentscheid-Initiative sind in der Stadt jedoch noch immer viele Gefahrenstellen nicht entschärft: „Uns wurde zum Beispiel bei einer Kidical Mass untersagt, mit den Kindern die Wismarsche Straße entlangzufahren, weil diese für Rad fahrende Kinder zu gefährlich sei. Dennoch wird nichts getan, um diese Straße sicherer zu machen“, sagt Marie Heidenreich.

Lesen Sie auch:

Generell sollten sich alle politischen Entscheidungsträger und Verkehrsplaner an jeder Straße in Rostock fragen: „Würde ich an dieser Stelle mein zehnjähriges Kind Fahrrad fahren lassen? Wenn die Antwort Nein lautet, braucht es einen separaten Radweg“, so Heidenreich.

Von André Horn