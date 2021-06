Rostock

Die Digitalisierung der Schulen in Rostock gerät ausgerechnet in der Pandemie noch weiter ins Stocken. Der geplante Ausbau der Internetzugänge an den städtischen Schulen muss in diesem Sommer ausfallen – offenbar, weil der zuständige Senatsbereich von Schulsenator Steffen Bockhahn gepennt hat und nun die Preise explodiert sind.

Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport, in Rostock Quelle: Ove Arscholl

Wenige Wochen vor Bockhahns geplanter Wiederwahl gerät der Linken-Politiker deshalb immer mehr in die Kritik – auch im rot-rot-grünen Lager. Er selbst äußert sich zu dem Thema nicht.

Angebote sind zu teuer

Stand jetzt haben erst sechs Schulen kabellose Internetzugänge in allen Räumen. Doch in den Ferien wollte Rostock aufrüsten, an immerhin 21 Schulen sollte WLAN installiert werden. Auf OZ-Nachfrage bestätigte Stadtsprecher Ulrich Kunze nun, was Bockhahn selbst im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses schon den Fraktionen der Bürgerschaft kundgetan hatte: Mit dem Ausbau wird es vorerst nichts.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für umfangreiche Baumaßnahmen sind Ferientermine unabdingbar, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Die Aufträge für die in den bevorstehenden Sommerferien geplanten Installationsarbeiten konnten aus finanziellen Gründen bisher leider nicht vergeben werden“, sagt Kunze zu den Gründen. Weitere Details könne das Rathaus derzeit noch nicht nennen. Nach OZ-Informationen lagen die Angebote der Fachfirmen deutlich über dem, was Rostock ausgeben wollte – weil die Ausschreibung erst vor wenigen Wochen erfolgt. Die Ausschreibung habe allerdings nicht Bockhahns Schulamt selbst, sondern der kommunale Immobilien-Verwalter KOE vorgenommen. Nur ein einziges Angebot soll daraufhin eingegangen sein.

Fraktionen sauer auf Bockhahn

Die Bürgerschaftsfraktionen sind nun auf der Zinne: „Wieder mal werden unsere Schüler abgehängt, weil im zuständigen Senatsbereich nicht genügend Tempo gemacht wird“, sagt Chris Günther, CDU-Politikerin und Mitglied im Hauptausschuss. „Wir nehmen die neuerlichen Probleme mit Unverständnis zur Kenntnis – und dass die Ausschreibungen nicht erfolgt sind, dass wir bei der Vernetzung der Schulen auch in diesem Sommer nicht vorankommen.“

„Es stellt sich die Frage, warum erst jetzt ausgeschrieben wurde. Aufgrund der Lage beim Handwerk war absehbar, dass die Preise hoch sein würden“, sagt auch der amtierende Fraktionschef der Rostocker SPD, Thoralf Sens. An Bockhahn gerichtet: „Wir erwarten jetzt einen Vorschlag, wann der Ausbau nachgeholt werden soll.“

Uwe Flachsmeyer, Grünen-Chef Quelle: Axel Meyer-Stöckel

Auch Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer ist entsetzt: „Die Digitalisierung der Schulen hat für uns oberste Priorität. Gerade im Vergleich zu den privaten Schulen sind die kommunalen Schulen unterdurchschnittlich schlecht ausgestattet. Da ist dringender Aufholbedarf.“ Und weiter: „Das dort im Prozess offensichtlich nicht konsequent und zügig gearbeitet wurde, ist höchst ärgerlich. Das Ergebnis sind wohl jetzt zu hohe Angebote. Ich kann als Hansestadt Rostock nicht von Smile und Smart City sprechen und dann die Schulen im Kreidezeitalter lassen. Das ist ein Armutszeugnis für den Schulsenator und den OB.“

Denn die Probleme beim WLAN-Ausbau seien nicht die einzige Baustelle: Rostock sucht seit zwei Jahren einen Leiter für das neue „Stadtmedienkompetenzzentrum“, quasi einen Koordinator für die Digitalisierung der Schulen und Bildungseinrichtungen. Nach Informationen der Grünen muss diese Stelle nun zum dritten Mal ausgeschrieben werden, weil die Stadt offenbar zu wenig Gehalt zahlen will und keine Fachleute findet. Flachsmeyer: „Wir müssen endlich den Turbo einlegen.“

Stadt: „Liegen im Plan“

Stadtsprecher Kunze betont, dass die Hansestadt trotz der Probleme bei der Digitalisierung im Soll liege: „Die Umsetzung des 2019 beschlossenen Medienentwicklungsplanes liegt bisher im Zeitplan.“ Warum der angesichts der coronabedingten Herausforderungen für Tausende Schüler in Rostock nicht beschleunigt wurde – auch darauf gibt es nur ein kurze Antwort der Stadt: „Eine Erhöhung des Umsetzungstempos war wegen der Pandemie in den vergangenen Monaten jedoch leider nicht möglich.“

Von Andreas Meyer