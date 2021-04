Rostock

Mehr Freiheiten im Freien, aber strengere Regeln für die Kitas: Rostock verschärft die Vorgaben für die Notbetreuung in den Kindertagesstätten. Bereits seit Montag dürfen dort nur noch Kinder betreut werden, wenn mindestens ein Elternteil in einer System-relevanten Branche arbeitet und bei der Arbeit unabkömmlich ist. So schreibt es das Land vor.

Rostocks Gesundheits- und Jugendsenator Steffen Bockhahn (Linke) geht nun über diese Regelung hinaus. In einem Schreiben an die Träger der Kitas in der Hansestadt (liegt der OZ vor) heißt es nun, dass ein System-relevanter Elternteil allein nicht ausreiche. Auch der zweite Elternteil muss jetzt belegen, dass er unabkömmlich ist – und sogar seine Arbeitszeiten melden. Gestempelt und unterschrieben vom Arbeitgeber.

„Grundsätzlich restriktiv“ verfahren

„Bei der Entscheidung über die Notfallbetreuung ist durchgängig und ausnahmslos restriktiv zu verfahren“, schreibt Amtsleiter Robert Pfeiffer. Eltern, die ihr Kinder in die Kita bringen wollen, müssen in Rostock nun eine Reihe von Formularen vorlegen: Eine „Unabkömmlichkeitserklärung“ von jedem Elternteil und eine Selbsterklärung, dass die Eltern keine andere Kinderbetreuung organisieren können.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neu ist in Rostock nun ein „Stundenzettel“ für den Elternteil, der nicht „System-relevant“ ist. Auf diesem Stundenzettel muss der Arbeitgeber Arbeitszeiten, Schichten und auch Arbeit am Wochenende vermerken.

Wer die Formulare nicht vorlegt, muss sein Kind wieder mitnehmen. Zudem gilt in der Hansestadt: Wer in Elternzeit ist, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Notbetreuung in Kitas.

„Kitas sind noch zu voll“

Senator Bockhahn will offiziell nicht von einer Verschärfung der Regeln sprechen. Am Ziel der zusätzlichen bürokratischen Hürde lässt er aber keinen Zweifel: Er sieht schon drei Tage nach Beginn des Lockdowns dringenden Handlungsbedarf, denn noch immer seien zu viele Kinder in den Kitas. „Wir sind hier bei Zahlen deutlich über 50 Prozent. Das sind Werte, bei denen weder von Notbetreuung noch von Infektionsschutz die Rede sein kann“, so Bockhahn.

„Die Kitas sind in Rostock noch zu voll“: Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Quelle: Ove Arscholl

Immer wieder hatte auch die Landesregierung gewarnt, dass sich das Coronavirus auch in den Kitas des Landes stark ausbreite. In ganz MV sind aktuell 61 Einrichtungen betroffen, 130 Kinder und Erzieher wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Seit Monaten beteiligen sich zudem Kinderärzte im gesamten Land an einer Covid-19-Überwachung bei Kindern. Allein in der vergangenen Woche wurden in ganz MV 3816 Kinder und Jugendliche getestet, 56 davon waren tatsächlich infiziert. Zehn dieser positiven Fälle stammen aus Rostock.

Bockhahn: Brauchen schärfere Regeln

„Ich sage sehr deutlich, dass wir schärfere Regeln brauchen. Das sollten wir landesweit tun“, so Bockhahn. Sollten die Zahlen nicht sinken, so wäre es beispielsweise möglich, dass bald beide Eltern in System-relevanten Berufen arbeiten müssen, um Anspruch auf Notbetreuung des Nachwuchses zu haben. So, wie es teilweise im vergangenen Jahr schon war.

Das Land aber will da vorerst nicht mitgehen: Im Schweriner Sozialministerium kennt man die Pläne der Hansestadt. „Die Kreise und kreisfreien Städte können selbst entscheiden, ob sie die Regelungen per Allgemeinverfügung verschärfen“, sagt Sprecher Alexander Kujat.

Vonseiten des Ministeriums gebe es aber derzeit keine solchen Pläne. „Wir wollen erst einmal die ersten Tage Notbetreuung und die Zahlen abwarten. Wenn die sich in den Kitas bei 30 bis 50 Prozent Betreuungsquoten einrichten, ist das eine Größenordnung, mit der wir leben könnten und die mit Blick auf den Infektionsschutz schon zielführend ist“, so Kujat.

„Stellt Betriebe vor Herausforderungen“

Dass es nun in Rostock auch noch einen „Stundenzettel“ für Eltern gibt, Arbeitgeber und Eltern ein weiteres Dokument ausfüllen müssen – in der Wirtschaft stößt das auf wenig Gegenliebe: „Wir alle wollen unseren Beitrag leisten, sicher durch die dritte Welle der Pandemie zu kommen. Aber die immer neuen bürokratischen Hürden, dass von heute auf morgen Regeln geändert werden – ja, das stellt die Betriebe vor enorme Herausforderungen“, sagt Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock.

Träger zwischen Verständnis und Frust

Die Träger der Kindertagesstätten in Rostock – sie stehen in der aktuellen Lage oftmals zwischen den Fronten. „Die Eltern haben in den vergangenen Monaten viel wuppen müssen. Ich kann nachvollziehen, dass viele Mütter und Väter einfach am Limit sind und die erneute Kita-Schließung für sie ein Problem ist“, sagt Ines Rosenfeld, Bereichsleiterin Kitas bei der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP).

Zudem seien die Regeln oftmals widersprüchlich: „Eltern, die im Supermarkt arbeiten, sind systemrelevant und dürfen ihr Kind in die Betreuung bringen. Wir haben aber auch den Fall, dass beide Elternteile in einem Baumarkt arbeiten. Die Baumärkte dürfen zwar öffnen, gelten aber nicht als systemrelevant.“ Dennoch: „Anfang der Woche waren einige unserer Einrichtungen zu 80 Prozent voll. Das ist im Sinne der Pandemie-Bekämpfung natürlich zu viel.“

Sergio Achilles, Geschäftsführer des Instituts Lernen & Leben (ILL) und Herr über 24 Kitas in der Hansestadt, sagt: „Unsere Einrichtungen sind zwischen 40 und 60 Prozent ausgelastet, teilweise sogar zu 85 Prozent. Da kann man in der Tat nicht mehr von Notbetreuung sprechen. Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir auch in den Kitas die Zahl der Kinder eine Zeit lang reduzieren.“ Er hat daher Verständnis für Bockhahns härtere Gangart.

Von Claudia Labude-Gericke und Andreas Meyer