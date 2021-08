Rostock

So viel Kundenservice gibt es nicht überall. „Wollen Sie noch mit?“, ruft René Kirstein über den Anlegersteg. Der Festmacher wartet mit dem Startzeichen, bis der letzte Passagier in Gehlsdorf sein Fahrrad am Zaun abgeschlossen hat. Es ist halb zehn, die Gehlsdorf-Fähre nimmt zum siebten Mal an diesem Tag Kurs Richtung Innenstadt. Unter Deck im Fahrgastraum sind fast alle Plätze belegt: Zwei Urlauber-Pärchen in Radlerkleidung, eine Behindertengruppe mit ihren Betreuern und ein paar Pendler auf dem Weg zur Arbeit sitzen an den pflegeleichten Kunststofftischen.

„Mit dem Schiff zur Arbeit fahren, das hat schon was“, sagt Peggy Tessenow. Seit zehn Jahren geht sie regelmäßig morgens in Gehlsdorf an Bord. Sie spare viel Zeit, außerdem sei die Fahrt viel schöner. Gerade mal 500 Meter beträgt die Strecke über Wasser. „Nur wenn ich Spätschicht habe, nehme ich das Auto, weil dann die letzte Fähre für mich zu früh ablegt“, sagt die 45-jährige Frisörin.

Fähre hat sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe

Nach ihrem Eindruck ist die Verbindung in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Vor allem zu den Stoßzeiten, morgens zwischen 7 und 8 Uhr sowie am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr sei es voller geworden. Die neuen Wohngebiete in Gehlsdorf seien ein Grund dafür.

Peggy Tessenow fährt täglich mit der Fähre zur Arbeit. „Am Abend ist es wie Urlaub", sagt die Frisörin. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Die Fähre hat sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe. Über sie erfahren die Stamm-Fahrgäste, wenn sie mal nicht fährt. Das kommt gar nicht so selten vor.

Neue Solarfähre „Warnowstromer“ lässt auf sich warten

23 Jahre Pendelverkehr fordern ihren Tribut: Die Ausfallzeiten nehmen zu. Eigentlich sollte seit Juli ein Nachfolger die „Gehlsdorf“ abgelöst haben. Doch die Inbetriebnahme der neuen Solarfähre „Warnowstromer“ verzögert sich erneut, wie die RSAG jetzt per Aushang mitteilt. Aktuelle Ansage: „Voraussichtlich“ ab Mitte Oktober soll erstmals die Elektrofähre loslegen. Ursprünglich war der Juli geplant, dann sollte es im September so weit sein.

Demnach schippert die „Gehlsdorf“ kommenden Sonntag das allerletzte Mal über die Unterwarnow. Das Schiff wurde nach OZ-Informationen bereits vor Monaten verkauft. Die Reederei Antaris, die den Fährbetrieb absichert, reagierte nicht auf Anfragen.

Fünf Wochen kein Fährverkehr nach Gehlsdorf

Die Stadtverwaltung bestätigt: Wegen der Verzögerungen beim Nachfolger fährt nun mindestens fünf Wochen lang gar nichts. Grund für die Terminschwierigkeiten sind die beiden Anleger. Die müssen für den „Warnowstromer“, der mit einer speziellen Magnettechnik andockt, aufwendig umgebaut werden.

Noch reichlich Baustelle: Die neuen Anleger sollen „voraussichtlich“ Mitte Oktober fertig werden. So sieht es zurzeit auf der Gehlsdorfer Seite aus. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Die Baustelle vermittelt Beobachtern den Eindruck, dass auch Mitte Oktober ein optimistischer Termin sein könnte. Der niederländische Lieferant der Anlege-Pontons wurde coronabedingt nicht rechtzeitig fertig, teilte die Stadt bereits im Frühsommer mit. Fristgemäß fertig wurde die neue Fähre, vor knapp vier Wochen fand die Überführung aus Stralsund nach Rostock statt. Vier Millionen Euro sind für die Modernisierung geplant, je zwei Millionen für das Schiff sowie für die Anleger in Gehlsdorf und am Kabutzenhof.

Mitte September erste Probeläufe mit neuer Fähre

Laut Stadtverwaltung tauchten im Gehlsdorfer Baugrund unerwartete Hindernisse in Form von Metallteilen und Spundbohlen auf, die zu den Verzögerungen führten. Zudem heißt es, im September wäre der Fährbetrieb ohnehin ausgefallen, weil die alte Fähre, wäre sie nicht außer Dienst gestellt worden, ins Dock gemusst hätte.

Beim neuen Termin Mitte Oktober sei von einem „termingerechten Bauablauf“ auszugehen, teilt der Senatsbereich von Senator Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD) mit. Mitte September sollen erste Probeläufe mit der neuen Fähre beginnen.

„Wenn ich abends nach Feierabend in der Fähre sitze, ist es ein bisschen wie Urlaub“, sagt Stamm-Fahrgästin Peggy Tessenow. Darauf muss die Rostockerin in den kommenden Wochen verzichten.

„Die Gehlsdorf-Fähre gehört zu Rostock“

Eine halbe Stunde später steuert die „Gehlsdorf“ wieder ihren namensgebenden Heimathafen an. Der Schiffsführer benötigt drei Anläufe, um den Anleger zu erreichen. Per Lautsprecher bittet er bei den Fahrgästen um Verständnis für die Verzögerung. „Es gab starke Unterströmungen, wir kamen einfach nicht an den Anleger ran“, erklärt Festmacher Kirstein später.

Siegbert und Bärbel Schwarz aus Rostock nutzen die Gehlsdorf-Fähre für einen Tagesausflug Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Im Fahrgastraum ist es leerer als bei der Tour davor. Eine Frau liest konzentriert in einem Buch, das Rentnerpaar Siegbert und Bärbel Schwarz guckt interessiert aus dem großen Fenster. Die kleine Verspätung nehmen die beiden gelassen hin. Sie wohnen in der Innenstadt und machen an diesem sonnigen Tag einen Ausflug – mit dem Schiff ans Nordostufer, anschließend zu Fuß wieder zurück.

„Die Gehlsdorf-Fähre gehört zu Rostock“, sagt Siegbert Schwarz. Schon mehrfach stand die Verbindung vor dem Aus. Dass nun ein neues Schiff kommt, finden beide gut – damit dürften die nächsten Jahre der Fährlinie sicher sein.

Von Gerald Kleine Wördemann