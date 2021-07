Ob in der Südstadt, der Stadtmitte oder in Brinckmansdorf: Überall in Rostock wird derzeit gebaut. Das hat Folgen – und zwar für den Verkehr. Autofahrer, Anwohner und Händler brauchen starke Nerven. Die OZ war auf Stau-Tour, hat sich umgesehen und -gehört. Der Ärger ist groß.