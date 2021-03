Rostock vor Corona-Lockerungen: Darauf freuen sich die Hansestädter am meisten

Rostock

Gleich kommt die Wucht in Tüten: Sally Mustafa wartet gespannt vor der Tür eines Modegeschäfts. Online hat sie sich eine Überraschungstüte bestellt, die sie nun abholen möchte. „Ich bin neugierig, was drin steckt.“ Bevor sie das herausfinden kann, gibt’s eine weitere Überraschung – in Form einer Nachricht: Ab 8. März darf der Einzelhandel in der Hansestadt wieder öffnen. Kleidung kann Sally Mustafa dann wieder im Laden anprobieren und kaufen. „Wirklich? Das ist ja super“, freut sich die Rostockerin, „Onlineshopping macht keinen Spaß.“

Mit den Corona-Lockerungen im Einzelhandel soll wieder Leben in die Innenstadt zurückkehren. Bereits am vergangenen Samstag bummelten viele Rostocker und Rostockerinnen durch die Einkaufsmeile, mussten sich aber noch mit Click-and-Collect-Angeboten begnügen. Doch die Vorfreude auf den Neustart war spürbar – vor und in den Läden.

Geschäfte putzen sich heraus

Im Hunkemöller-Schaufenster ziehen Katharina Berkholz und Diana Kulbacki die Schaufensterpuppen an.

Ob Sportausstatter oder Kaufhaus – in etlichen Geschäften werden Scheiben geputzt, Auslagen dekoriert und Regale mit Ware gefüllt. Dabei bekommen potenzielle Kundinnen und Kunden auch nackte Tatsachen zu sehen: Im Schaufenster von Hunkemöller streifen Katharina Berkholz und Diana Kulbacki Bustiers auf die blanken Plastikkörper der Schaufensterpuppen.

Anka Prüß und Frank Krawielitzki stehen vor einem Schaufenster in der Rostocker Kröpeliner Straße.

Anka Prüß und Frank Krawielitzki stehen nahe dem Kröpeliner Tor vor einem Schuhladen und schauen sich die Frühjahrskollektion an. „Ich find’s toll, dass die Einzelhändler wieder öffnen dürfen“, sagt Prüß. Gleich Montag in die Boutiquen stürmen wird sie aber wohl nicht. Sie habe in den Monaten festgestellt, dass sie auch ohne Shopping-Touren ganz gut auskommen kann. „Dabei bin ich immer sehr gern einkaufen gegangen. Jetzt steht’s für mich nicht mehr an erster Stelle. Das hätte ich nie gedacht.“ Was sie im Lockdown am meisten vermisst? „Im Restaurant essen, ins Theater oder Kino gehen.“ Bis sie im Lokal speisen oder einen Film auf großer Leinwand schauen kann, muss sich die Rostockerin aber noch gedulden. Kino-Besuch und Außengastronomie sind, wenn Rostock die 7-Tage-Inzidenz unter 100 halten kann, ab 22. März unter Auflagen wieder möglich.

Rostock lässt nur bestimmte Besucher in die Läden

Sarah Heul und Isabel Anders freuen sich schon auf die Zeit, wenn die Kröpeliner Straße wieder belebter wird.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Comeback von Kultur und Kulinarik gibt es auf dem Uniplatz: Ein Leierkastenmann spielt Musik. Auf einer Bank haben es sich Sarah Heul und Isabel Anders mit Snacks aus dem Supermarkt gemütlich gemacht. Die Freundinnen können es kaum erwarten, dass die Lockdown-Lockerungen in Kraft treten. „Endlich wieder unter Menschen. Die vergangenen Wochen war die Innenstadt schon ziemlich trist und trostlos. Es wird Zeit, dass etwas Normalität zurückkehrt.“ Möglich ist das, weil Rostock eine niedrige 7-Tage-Inzidenz vorweisen kann. Aktuell liegt sie bei 21,5 – der niedrigste Wert in MV. „Wir haben uns zusammengerissen und uns die Lockerungen verdient“, sagt Isabel Anders. Als Rostockerin darf sie ab Montag wieder in die Läden. Anderen will die Hansestadt das Shoppen verwehren.

In die Läden dürfen nur Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz unter 35. Wer also etwa im umliegenden Landkreis wohnt, darf vorerst nicht in Rostock shoppen. Und: Jeder, der in die Geschäfte darf, muss sich registrieren. „Am einfachsten und schnellsten geht das digital mit der Luca-App“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Er appelliert an die Vernunft der Hansestädter und -städterinnen. „Es wäre nicht gut, wenn alle gleich am Montag shoppen gehen. Denn sollten die Infektionszahlen steigen und das Gesundheitsamt mit der Kontaktenachverfolgung nicht mehr hinterherkommen können, müssen wir diese Maßnahmen leider wieder rückgängig machen. Passen wir also auf uns auf und nehmen Rücksicht aufeinander: Wir alle sind Gesundheitsamt!“

Familienausflug in den Zoo

Stephan Matschinski, Katrin Wähnke und die Kinder Willi (1), Jördis (6) und Fritz (8) freuen sich schon besonders darauf, dass der Zoo endlich wieder öffnet.

Stephan Matschinski hofft, dass auf die jetzigen Lockerungen bald weitere folgen können. Dafür müsse es Fortschritte beim Impfen geben, die auch gegen künftige Mutationen des Corona-Virus schützen. Nötig seien auch Therapien, die die langfristigen Folgen einer Corona-Erkrankung mildern. „So könnten Perspektiven geschaffen werden.“ Diesen Samstagnachmittag verbringen er und Katrin Wähnke mit den Kindern Fritz (8), Jördis (6) und Willi (1) auf dem Spielplatz im Klostergarten. Das nächste Ausflugsziel steht für die Familie schon fest. „Wir sind normalerweise regelmäßig im Zoo, auch im Winter. Das haben unsere Kinder in den vergangenen Wochen sehr vermisst“, sagt Matschinski. Ab Montag darf nicht nur der Einzelhandel, sondern auch der Tierpark wieder öffnen. „Ein Besuch steht ganz oben auf unserer Liste.“

