Bund und Länder haben entschieden: Ab dem 16. Dezember gilt ein zweiter bundesweiter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Am Dienstag ist der letzte Tag, an dem der Einzelhandel in der Hansestadt Rostock geöffnet ist.

Große Kaufhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof haben deshalb ihre Öffnungszeiten verlängert und schon ab 8 Uhr aufgeschlossen. Auch kleinere Geschäfte und Friseursalons machen am Dienstag Überstunden.

Am Morgen war die Rostocker Innenstadt allerdings noch menschenleer. Ein deutlich höherer Andrang wird für den frühen Abend erwartet. Auch die Verteilung kostenloser FFP-2-Masken in den Apotheken lässt mehr Kunden als üblich erwarten.

Der frühe Vogel

Wer am letztmöglichen Tag vor Weihnachten in der Hansestadt einkauft, ist in den Morgenstunden noch fast allein in den Läden. Mareike Diestel kommt gerade aus Galeria Kaufhof in der Breiten Straße. „Die Weihnachtseinkäufe habe ich schon erledigt“, sagt die junge Mutter. Die Spielzeuge in ihrer Hand überbringt nicht der Weihnachtsmann, „die sind für die Zeit zu Hause im Lockdown.“ Schließlich sei in diesen Zeiten nicht nur an Weihnachten Familienzeit. Mareike Diestel spricht davon, sich im Mutterschutz auf das Weihnachtsfest lange genug vorbereitet zu haben. Im Kaufhaus war sie fast allein. Mehr Kunden werden für den Nachmittag und Abend erwartet.

Die Rostocker Innenstadt am Dienstagmorgen, einen Tag vor dem Lockdown. Quelle: Martin Börner

Bei David Seidel im Geschäft „Wunscherfüller“ am Doberaner Platz werde derweil nach einem Konzept für die Zeit der Schließung gesucht. Der Unternehmer wolle mit Videotelefonie und Nummern im Schaufenster die Menschen trotzdem mit Geschenken versorgen. An der Ladentür könne dann das Paket abgeholt und kontaktlos bezahlt werden.

Kostenlose FFP-2-Masken

Einen großen Andrang erwarte man derweil schon am Morgen in der Alpha-Apotheke im Rostocker Hof. Seit Dienstag könne man in allen Apotheken kostenlos FFP-2-Masken erhalten – theoretisch. Die Bundesregierung hat beschlossen, 27 Millionen Bürger, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Infektionsverlauf haben, mit FFP-2-Masken auszustatten.

Apothekerin Anja Sellin verteilt die ersten FFP2-Masken in ihrer Apotheke im Rostocker Hof. Sie hätte sich eine bessere Vorbereitung der Aktion für die Apotheken gewünscht. Quelle: Martin Börner

Dass dieses Vorhaben des Gesundheitsministers Jens Spahn ( CDU) weitaus mehr Vorbereitung und Logistik bräuchte, berichten die Apothekerin Anja Sellin und ihr Mann Karsten Sellin-Hönicke. Die beiden finden die Idee sinnvoll, beklagen aber, dass es noch keine festen Bestimmungen gebe, wer die Masken wann und von welchem Geld bezahle. „Die Aktion hätte mehr Vorbereitung gebraucht“, sagt Sellin. Die Apotheken hätten auf Grundlage der Rezepteinreichungen Masken bestellt, eine finanzielle Absicherung gebe es allerdings noch nicht. „Wir gehen davon aus, dass sich Kunden nur in ihrer Stammapotheke Masken holen. So ist es vorgesehen. Wenn alle Menschen in die Innenstadt kommen, erhöht das nicht nur die Infektionsgefahr, die Masken reichen dann auch schlichtweg nicht aus“, gibt Karsten Sellin-Hönicke zu bedenken.

Trotz einiger Ungewissheiten händigt die Apotheke den ersten Kunden am Morgen einmalig drei Masken aus. Bedingung: Die Kunden sind mindestens 60 Jahre alt oder es liegen Erkrankungen oder Risikofaktoren vor. Dazu zählen chronische Lungenerkrankungen oder Asthma, Herz- oder Nierenerkrankungen (siehe Infokasten).

Die Rostockerin Gabriele Dana ist 66 Jahre alt und hat sich gleich mit drei Masken ausgestattet. „Jetzt, wo es so schlimm ist“, sei ihr das wichtig. Dana schütze sich vor einer Covid-19-Infektion und habe Maske und Desinfektionsmittel immer bei sich.

Gabriele Dana (66) war eine der ersten Kundinnen, die FFP-2-Masken in der Apotheke bekommen haben. Quelle: Martin Börner

