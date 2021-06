Rostock vorm Verkehrsinfarkt? Was das Mobilitätsamt Autofahrern rät

Rostock

Ob in Brinckmansdorf, der Südstadt, in der City oder vor Warnemünde: Autofahrer haben es in Rostock derzeit nicht leicht. An vielen Stellen im Stadtgebiet stockt und staut es – und das teils monatelang. Gerade Pendler sind frustriert. Und auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) als Vertreter der regionalen Wirtschaft übt Kritik: „Für die Unternehmen ist es dramatisch, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit im Stau verbringen, statt arbeiten zu können“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock.

„Handel, Gastronomie, Tourismus und die Dienstleistungsbranche haben mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen und sind umso mehr auf gute Erreichbarkeit und ausreichend Parkmöglichkeiten, gerade auch für die Innenstadt angewiesen – sonst bleiben die Kunden weg“, so Strupp.

„Viele Jahre zu wenig getan“

Natürlich sei es wichtig, dass die Infrastruktur instand gehalten wird. „Jetzt rächt sich aber, dass viele Jahre lang zu wenig getan wurde“, so der Kammerpräsident. Die IHK fordere schon lange eine bessere Verkehrs- und Baustellenkoordinierung und eine zügige Abwicklung von Baumaßnahmen.

Die Stadt hätte zwar inzwischen reagiert und im Online-Dienst Geoport ein Koordinierungs- und Informationssystem umgesetzt, das in Zukunft Besserung bringt, hofft Strupp. „Die Situation hat sich aber auch deshalb verschärft, weil dringend notwendige Stellen in den zuständigen Ämtern momentan nicht besetzt werden“, kritisiert er den zuständigen Rostocker Verkehrssenator, den Oberbürgermeister und Teile der Bürgerschaft.

„Statt sich aktiv auf die Entwicklung von Alternativen im Öffentlichen Nahverkehr, für den Radverkehr und E-Mobilität zu konzentrieren und für flüssigen Verkehr als einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu sorgen, werden lieber ideologische Debatten zur Behinderung des Kfz-Verkehrs geführt, aber keine Probleme gelöst“, so Strupp.

Nicht immer ist die Stadt der Auftraggeber

Das will Stefan Krause, Leiter des noch jungen Amtes für Mobilität, so nicht stehen lassen. Denn nicht immer sei die Stadt schuld am Stau. „Für die Planung der Baustellen sind natürlich die jeweiligen Baulastträger in der Verantwortung“, erklärt der Amtsleiter. Neben Maßnahmen an kommunalen, Landes- oder Bundesstraßen und den Bauarbeiten an Radwegen, Bürgersteigen oder Ampeln kommen noch Einschränkungen durch Baustellen der Ver- und Entsorgungsunternehmen dazu. Das können geplante Maßnahmen sein – oder solche, die durch Havarien nötig werden. Nicht zu vergessen Einschränkungen, die von Bauarbeiten privater oder gewerblicher Investoren herrühren.

Letztendlich müsse aber natürlich jeder „Eingriff“ in den Verkehr von seiner Behörde geprüft und genehmigt werden, so Krause – unter anderem in Abstimmung mit der Polizei. Das betreffe auch die Regelungen zur Baustellenabsicherung und möglichen Umleitungen. Gemeinsam mit dem Baulastträger würde dabei immer neben der Sicherheit auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Straßennetzes geachtet, um den befürchteten Verkehrsinfarkt zu vermeiden.

„Klar ist aber natürlich auch, dass gerade die Sommer auch Bauzeit sind und sein müssen“, versucht Krause, Verständnis zu wecken. „Verkehrsteilnehmende sollten sich bei der Planung ihrer Fahrrouten entsprechend darauf einstellen oder besser gleich die Alternativen, also den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad, nutzen“, so der Amtsleiter, der im gleichen Atemzug auf die etwa 3000 Park-and-ride-Sammelparkplätze in Rostock verweist.

Tessiner Straße bald fertig

Für viele Autobesitzer klingen die Worte des Amtsleiters aber wie Hohn. Wer einen Beruf mit unregelmäßigen Arbeitszeiten hat, aus der Stadt oder hinein pendelt, hat oftmals Probleme damit, alternative Verbindungen zu finden. Das kritisieren nicht nur die Verantwortlichen der IHK. Auch im Rostocker Ortsbeirat Stadtmitte war die Verkehrssituation der Hansestadt kürzlich Thema.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem, da neben den aktuellen Baustellen in nächster Zeit etliche mehrjährige Vorhaben anstehen: Nicht nur die marode Vorpommernbrücke könnte für den Rostocker Verkehr zum Problem werden – auch die Erneuerung der Bahnbrücke am Goetheplatz sowie der Brücke in der Rennbahnallee könnten auf lange Zeit zu massiven Problemen führen. „Um so wichtiger ist es, dass wir manche der Dauerbaustellen jetzt auch endlich mal fertig kriegen“, erklärte Kira Ludwig (SPD) mit Blick auf die Baustelle in der Richard-Wagner-Straße. Die Maßnahmen vor Ort sollen laut Internetseite der Hansestadt Ende Juli fertig sein.

Auch für die Bauarbeiten in der Tessiner Straße, die zu immensem Rückstau führen, sei laut Stadt ein Ende in Sicht: Am 19. Juni soll die Deckenerneuerung der Fahrbahn abgeschlossen sein. Eines ist aber in Rostock ganz sicher – die nächste Baustelle kommt bestimmt. In Brinckmansdorf ist es sogar eine große: Immerhin steht der Ausbau des Autobahnzubringers direkt als nächstes an und soll rund anderthalb Jahre dauern.

Von Claudia Labude-Gericke