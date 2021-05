Rostock

Auch in der Hansestadt gibt es aktuell noch täglich neue Fälle von Corona-Infektionen. Neben den tatsächlich Erkrankten müssen auch Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Doch wie soll der Schutz vor Ansteckung zum Beispiel in Familien funktionieren? Gerade jüngere Menschen mit Kindern, die vielfach noch keine Impfung haben, seien derzeit von den Infektionen betroffen, heißt es von der Rostocker SPD.

„Familien, die beispielsweise in einer Dreizimmerwohnung leben, haben bei einer Infektion keine Möglichkeit, eine Quarantäne einzuhalten, ohne die eigenen Familienmitglieder in Gefahr zu bringen“, erklärt Fraktionsmitglied Ralf Mucha. Die SPD hatte deshalb vorgeschlagen, dass die Infizierten für die Zeit der Quarantäne in Hotels der Hansestadt untergebracht werden, und die Verwaltung gebeten, entsprechend aktiv zu werden.

„Wir sind einer solchen Idee bereits aus eigenem Antrieb nachgegangen“, erklärt Rostocks Sozial- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Man hätte längst versucht, Hotels für dieses Anliegen vertraglich zu binden. „Es gab jedoch kein Interesse seitens der Unternehmen“, so Bockhahn.

Deshalb sei man jetzt – mit Unterstützung der Tourismuszentrale – an die Besitzer von Ferienwohnungen herangetreten. Gerade weil die Ostseeküste und die Hansestadt große touristische Anziehungskraft besitzen, sei es nicht leicht gewesen, Bereitschaft dafür zu wecken. Wie Markus Schwarz, Leiter des Gesundheitsamtes, bestätigt, hätten bisher drei Besitzer von Ferienwohnungen ihr Mitwirken angekündigt. Derzeit sei man dabei, Details zu klären und dann die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen.

„Welche Regelungen es gibt, wer dieses Angebot nutzen kann und wie die Finanzierung läuft – all das wird derzeit besprochen“, so Schwarz. Nicht nur der Amtsleiter hofft aber, dass ein solches Angebot durch den Fortschritt bei den Impfungen und der Herdenimmunität irgendwann überflüssig oder nur noch im Notfall gebraucht wird. Aber durch Rostocks Bedeutung als Hafenstadt könnte es durchaus auch zukünftig sein, dass solche zeitlich befristeten Quarantäne-Unterkünfte notwendig sind – beispielsweise für Schiffscrews. Details zu den Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen sollen aber erst nach Vertragsabschluss bekanntgegeben werden.

