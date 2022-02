Rostock

In Rostock ist nicht „nur“ das Bauland knapp: Der Hansestadt fehlen Grünflächen, Parks, Gärten, Orte zum Erholen. „Vor allem für Menschen, die sich eine Urlaubsreise nicht einfach so leisten können“, sagt Ute Fischer-Gäde. Mehr Grün für alle zu schaffen – für die Leiterin des städtischen Grünamtes ist das nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage.

Und auf die haben Fischer-Gäde und ihr Team nun eine Antwort: Rostock will mehr Kleingärten schaffen, Gärten verkleinern – und Rostock will Kleingarten-Anlagen öffnen. Schluss mit den Zeiten, in denen sich die Laubenpieper in „ihren“ Kolonien abschotten durften.

Weniger Fläche, mehr Gärten?

„Kleingärten sind in Rostock nach wie vor total begehrt“, sagt Fischer-Gäde. Rund 15 000 Parzellen gibt es in der Hansestadt, 660 der insgesamt 18 000 Hektar Stadtfläche sind Gärten. „Die Leerstandsquote liegt bei gerade mal einem Prozent. Das bestätigt auch Mayk Graske, Sprecher des Verbandes der Gartenfreunde: „Viele Vereine haben Wartelisten: Wird ein Garten frei, gibt es mehrere Interessenten dafür.“

Das Land gehört zu großen Teilen der Stadt und ist an die Kleingärtner verpachtet. Das will Rostock nutzen – auch, um mehr Gärten zu schaffen. Komplette neue Anlagen zu schaffen, mache aber wenig Sinn: „Das sehen wir gerade in der Südstadt“, so Birka Matthäus, Sachgebietsleiterin im Grünamt. Dort hatte Rostock vor fünf Jahren eine neue Anlage mit bis zu 22 Parzellen eröffnet. Allerdings mit mäßigem bis gar keinem Erfolg. Die Kleingärtner scheuen sich davor, eine alte Wiese zunächst „urbar“ machen zu müssen.

Gärten sollen in kleinere Parzellen aufgeteilt werden

Rostock will deshalb auf anderem Wege mehr Gärten schaffen: „Wir strukturieren in den bestehenden Anlagen um“, sagt Amtsleiterin Fischer-Gäde. „Wir haben bisher Parzellen, die im Schnitt 400, 450 Quadratmeter groß sind. Das ist jungen Kleingärtnern zu viel.“ Wird künftig ein solch großer Garten frei, wird er geteilt: „Wir machen aus einem großen Garten, zwei bis drei kleinere. So machen wir die Gärten attraktiver für junge Kleingärtner und verhelfen mehr Menschen zu einem eigenen Stück Grün.“

Matthäus versichert: „Wir werden niemandem den Garten dafür wegnehmen. Das ist ein langfristiger Prozess. Das geht nur Schritt für Schritt.“ Gartenfreunde-Sprecher Graske sieht das skeptischer: „Es gibt durchaus auch Menschen, die ganz große Gärten wollen.“

Vor allem im Osten Rostocks fehlt Garten-Land

Vor allem für den Osten der Stadt könnte dieser Ansatz die Lösung eines langjährigen Problems sein: Denn Dierkow und Toitenwinkel gelten als „unterversorgt“ mit Kleingärten. „Im Schnitt kommen wir auf einen Garten je sieben Wohneinheiten in Rostock“, so Fischer-Gäde. Im Osten der Stadt aber seien es deutlich weniger. Dabei würden gerade dort Gärten gebraucht: „Wir wollen Menschen, die wenig Geld haben, vor der Haustür einen Ort zur Erholung bieten. Auch das ist der Sinn von Kleingärten.“

Grünflächen für alle, kleinere Gärten: So will Rostock auch die Kleingärten an der Satower Straße für alle Bürger zum Erholungsort machen. Quelle: Andreas Meyer

Deshalb soll das neue Konzept mit mehr Gärten, aber weniger Fläche, mit Priorität im Osten der Stadt umgesetzt werden, in den Vereinen in Gehlsdorf. „Das wäre sogar ideal, weil wir dort eine schöne Durchmischung erreichen können: Der Professor gärtnert neben dem Werftarbeiter, der Arbeiter neben dem Hartz IV-Empfänger. Alle vereint im Grünen“, erklärt die Amtsleiterin das Ziel. Ein Hindernis könnten aber dennoch die Kosten sein: „Vor fünf Jahren haben Sie in Rostock um die 500 Euro Ablöse für eine alte Laube bezahlt, heute sind es 2500 Euro“, sagt Mayk Graske von den Gartenfreunden.

Anlagen sollen für alle Rostocker sein

Genau so langfristig will das Amt für Stadtgrün auch seine Idee von „Kleingartenparks“ angehen: „Wer einen Kleingarten in Rostock besitzt, ist absolut privilegiert“, so Fischer-Gäde. Diese „Luxus-Flächen“ will die Stadt nun öffnen: Im Kleingarten-Konzept hat das Amt sechs Gebiete ausgewählt, die perspektivisch zu „Kleingarten-Parks“ werden sollen.

„Die Menschen dort behalten natürlich ihre Gärten“, sagt Birka Matthäus. Die Zäune und Tore rund um die Anlagen aber sollen weg: „Wir wollen diese Anlagen für alle Rostocker zugänglich machen.“ Leerstehende Gärten sollen abgerissen und zum Beispiel zu öffentlichen Spielplätzen werden. Auch Wiesen sollen entstehen, auf denen die Menschen aus den angrenzenden Stadtteilen dann im Sommer in der Sonne liegen und picknicken dürfen. „Und wir planen öffentliche Gärten für Tagesmütter und Seniorengruppen“, so Matthäus. Die Stadt will das Umgestalten auch bezahlen. Dennoch meldet der Dachverband der Kleingärtner „Sicherheitsbedenken“ an.

Mit dem Verein „Am Moor“ hat ein Verein aber bereits signalisiert, seine Anlage zum Park umgestalten zu wollen. In Gehlsdorf – „Fährhufe“ und „Toitenwinkler Weg“ – hat die Stadt zwei weitere Anlagen als Parks im Visier. Weitere Kleingarten-Parks wünscht sich die Stadt in Markgrafenheide („Am Radelsee“, „Erlengrund“, „Markengrafenheide West“), in Lichtenhagen (unter anderem „Lichtenhagen I“, „Grüne Acht“, „Im Heidenholz“) und im Bereich Biestow / Südstadt („Damerow“, „Bei den Akazien“, „Rostocker Greif“). „Mit den Vereinen haben wir darüber bereits gesprochen“, sagt Fischer-Gäde. „Entschieden ist noch nichts. Das Ganze braucht Zeit, Vertrauen und Geduld.“

Von Andreas Meyer