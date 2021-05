Heiko Will (57) lebt heute in Ribnitz-Damgarten, ist aber in Rostock zuhause. „Ich muss gestehen, ich nutze den Markt funktional – zum Einkaufen.“ Er lässt den Blick schweifen: „Ja, es gibt schönere Marktplätze, etwa in Schwerin oder in Heide. So richtig schön ist der Platz nicht.“ Quelle: Ove Arscholl