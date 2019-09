Rostock will Rauchverbot auf Spielplätzen stärker kontrollieren

Als die Eltern am Montag ihre Kinder in der Kita Krüselwind in Rostock-Dierkow abgeben wollten, wurden sie abgewiesen. Eine Krankheitswelle bei den Erziehern führe zur Schließung der Einrichtung, so der Leiter – und zwar gleich für mehrere Tage. Die Eltern wurden vorab nicht informiert.