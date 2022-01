MV Werften insolvent - Rostock will Werft kaufen: So könnte der Deal laufen – und so viel könnte er kosten

Für seinen Vorstoß, die Flächen der insolventen Warnemünder Werft kaufen zu wollen, erntet Rostocks OB Claus Ruhe Madsen in den sozialen Medien viel Zuspruch. Doch wie realistisch ist die Idee? Was könnte die Werft kosten? Und hat er überhaupt eine Mehrheit für den Plan? Was bisher bekannt ist