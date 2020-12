Rostock

Rostock will bis 2035 klimaneutral sein. Das hat die Bürgerschaft am Mittwochabend auf ihrer Sitzung beschlossen. Die Hansestadt will also seine CO 2 -Emissionen mindestens so weit senken, dass in 15 Jahren höchstens so viel Kohlendioxid ausgestoßen wie aufgenommen wird.

Vorreiter sollen die Stadtverwaltung und kommunale Unternehmen sein, die bereits im kommenden Jahr fünf Prozent ihrer Emissionen im Vergleich zu 2019 einsparen sollen, ab 2022 sogar zehn Prozent im Jahr.

Hintergrund: Will die Hansestadt das Pariser Klimaabkommen erfüllen, darf Rostock rein rechnerisch noch rund 5,5 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre pusten. Bleibt alles, wie es ist, wäre das Kontingent 2027 aufgebraucht.

Krönert (Grüne): „Müssen jetzt die Weichen stellen“

Eingebracht hatten den Antrag die Fraktionen SPD, Grüne und Linke. Bisher hatte sich Rostock zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Andrea Krönert (Grüne) begründete das neue Ziel 2035: „Wir haben nur noch wenig Zeit zu handeln. Wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen eine lebenswerte Welt überlassen wollen, müssen wir jetzt die Weichen stellen.“ Zu zögern und auf die hohen Kosten zu verweisen, sei zu kurz gedacht. „Später müssen wir viel größere Summen aufwenden. Das sehe man am Beispiel des Hochwasserschutzes.“

Daniel Peters ( CDU) verlangte dennoch mehr Zeit für Gespräche mit Bürgern und Unternehmen. „Wir machen den zweiten Schritt vor dem ersten.“ Jeder müsse wissen, was das Ziel für ihn bedeute. Christoph Eisfeld ( FDP) kritisierte, dass der Antrag keine konkreten Lösungsvorschläge enthalte.

Vor der Bürgerschaftssitzung demonstrierten erneut rund 20 Aktivisten der Bewegung Rostock for Future. Eine der Teilnehmenden war Studentin Pauline Zschach: „Wir sind schon mitten in der Klimakrise und sollten um jede Nachkommastelle weniger bei der Erderwärmung kämpfen.“ Deshalb sei es wichtig, dass die Stadt Rostock jetzt handele.

