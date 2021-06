Rostock will jetzt gendern: So soll das Rathaus künftig sprechen

Rostock

Sehr geehrte Damen und Herren – die gibt es bald nicht mehr. Jedenfalls nicht im Rostocker Amtsdeutsch. Wenn die Menschen in der Stadt künftig Kontakt mit dem Rathaus haben, dann sollen sie nämlich die Wahl haben: Wollen sie mit Herr oder Frau angesprochen werden, nur mit dem Namen oder einem einfach „Hallo“? Oder wollen sie vielleicht sogar geduzt werden?

Rostocks neue Gleichstellungsbeauftragte will der Verwaltung eine neue Sprache verpassen: „Respektvoller, höflicher – und so, dass sie jedem Menschen gerecht wird“, sagt Wenke Brüdgam, im Nebenjob Landesvorsitzende der Linken.

Rostock soll „gendern“

„Gendern“ - auch bekannt als „geschlechtergerechte Sprache“ ist aktuell in vielen Städten in Deutschland ein Reizthema. Nicht nur um das Ob, sondern auch um das Wie wird heftig gestritten. Denn durch das gängige „Rostockerinnen und Rostocker“ (oder auch Wählerinnen und Wähler, Einwohnerinnen und Einwohner) könnten sich all jene ausgegrenzt und zumindest nicht angesprochen fühlen, die sich zum dritten oder gar keinem Geschlecht bekennen. „Das bekannte ,m/w/d‘ ist einfach nicht ausreichend“, sagt Brüdgam.

In Hamburg beispielsweise dürfen die Behörden seit Mitte des Monats selbst entscheiden, wie sie gendern. Das Binnen-I (wie in LehrerInnen) ist wieder out. Mit „Lehrer*in“ oder auch „Lehrer:in“ sollen Personen aller Geschlechter und Identitäten gemeint sein. Hannover und Flensburg haben schon vor fast zwei Jahren das Gender-Sternchen eingeführt, Lübeck seit Anfang 2020 den Gender-Doppelpunkt.

Sternchen, Doppelpunkt oder was?

Und was macht Rostock? „Wir haben einen neuen Sprachleitfaden, eine Sprachregelung, entwickelt. Die befindet sich intern derzeit in der Abstimmung“, sagt Brüdgam. Seit Jahren arbeitet sie schon im Gleichstellungsbereich, in verschiedenen Institutionen, Unternehmen und nun bei der Hansestadt.

Wenke Brüdgam ist die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ob Sternchen oder Doppelpunkt - sekundär: „Es geht beim Gendern darum, eine Sprache zu nutzen, die niemanden bevorzugt und niemanden diskriminiert“, so Brüdgam. Männer, Frauen, Diverse oder Menschen, die sich ihre geschlechtliche Identität offenlassen, sollen alle gleichermaßen angesprochen werden.

Die Bürger haben die Wahl

Wichtiger als die Zeichensetzung ist Brüdgam deshalb Individualität. „Ich möchte, dass wir als Verwaltung erfragen, wie jemand angesprochen werden will.“ Brüdgam stellt sich das ungefähr so vor: „Bekommt ein Mensch das erste Mal Post aus dem Rathaus, wird die Person mit ,Guten Tag‘ angesprochen - ,Guten Tag Wenke Brüdgam‘ zum Beispiel.“

Gibt es häufiger Kontakt – im Ortsamt, im Baubereich oder der Zulassungsstelle – soll das Amt die Wunsch-Anrede erfragen. Jeder darf dann selbst entscheiden, ob er nur mit dem Vornamen, mit „Herr“, „Frau“ oder einer anderen Ansprache begrüßte werden möchte.

Für Brüdgam geht es bei der Frage „Wie darf ich Sie ansprechen?“ um Respekt für jedes einzelne Individuum. „Jeder Mensch darf frei entscheiden, als was er sich fühlt. Und mit der Frage nach der Anrede bringen wir als Verwaltung zum Ausdruck, dass wir die individuelle Wahl respektieren.“ Genau darum gehe es beim Gendern – um Respekt, nicht um neue Satzzeichen.

Madsen: Brauchen Regeln

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat die Gleichstellungsbeauftragte auf ihrer Seite: Madsen selbst soll der Gender-Sprache Priorität eingeräumt haben. Schließlich sei Rostock eine weltoffene, bunte und tolerante Stadt. Das müsse sich auch in der Sprache der Verwaltung niederschlagen: „Wir brauchen eine verbindliche Regelung. Daran arbeiten wir gerade.“

Madsen selbst setzt übrigens auf die „dänische Variante“, lässt sich von fast allen Mitarbeitern und Gesprächspartnern duzen. Selbst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist er per Du. Das Schöne daran: Das „Du“ hat kein Geschlecht.

Von Andreas Meyer