Für Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist es der erste richtig große Erfolg seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr: Rostock soll zur digitalen Vorzeigestadt werden – und die Bundesregierung bezahlt auch noch. Fast acht Millionen Euro aus Berlin bekommt die Hansestadt in den kommenden Jahren, um neue, innovative und vor allem bürgerfreundliche Angebote mit moderner Technik zu schaffen. Vier Millionen schießt die Stadt selbst zu. Intelligente Verkehrssysteme, Bürgerbeteiligung, Dienstleistungen im Internet – was Rostock alles plant:

Das Portal für alles

Wo kann ich meinen Reisepass beantragen, zu welchen Zeiten mein Auto zulassen und wie bekomme ich Hilfe – zum Beispiel vom Jugendamt? Auf der Internetseite des Rathauses gibt es schon seit Jahren einen Behördenführer, der all diese Fragen beantwortet. Doch Oberbürgermeister Madsen und auch Digitalisierungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) reicht das nicht: Sie wollen ein Rostock-Portal aufbauen, auf dem die Bürger alle Amtsgeschäfte von zu Hause oder dem Handy aus digital erledigen können.

Und damit nicht genug: „Wir wollen ein Netzwerk aufbauen – und auch die städtischen Gesellschaften sollen mit ins Boot. Wir nennen das , Smile City’ – lächelnde Stadt“, sagt Madsen. Auf der „Smile“-Plattform sollen Bürger dann Parkausweise beantragen, ihre Stromrechnung bei den Stadtwerken bezahlen, ihren Zählerstand bei Nordwasser melden und auch die Monatskarte der Straßenbahn AG kaufen können. „Ganz Rostock – ein Portal“, so der OB. Und wer besonders viele Dienstleistungen des „Konzerns Hansestadt“ nutzt, soll mit einem Bonussystem belohnt werden.

Daten, Daten, Daten

Was Weltkonzerne wie Google oder Microsoft groß gemacht hat, will auch die Hansestadt stärker für sich nutzen: Daten. Wann ist der Wasserverbrauch besonders hoch? Wann wird besonders viel Fernwärme im Netz benötigt? Wie entwickeln sich die Finanzen der Stadt in Echtzeit? Wo treten besonders häufig Probleme bei Unwettern auf? Die Stadt will mehr denn je Daten sammeln – und von intelligenten Systemen auswerten lassen.

„Diese Systeme können uns helfen, Probleme in der Stadt frühzeitig zu erkennen. Und sie können uns helfen, Entscheidungen auf Basis von belastbaren Daten zu treffen. Wir werden dadurch in Politik und Verwaltung smarter – besser informiert“, sagt Senator Müller-von Wrycz Rekowski.

Intelligente Netze

Moderne Technik soll der Stadt helfen, schneller auf die Gefahren die Zukunft reagieren zu können – auf weitere Pandemien etwa, die in den kommenden Jahrzehnten auch auf Rostock zukommen könnten. Nordwasser arbeitet bereits an Analysesystemen, die Verunreinigungen im Abwasser frühzeitig erkennen – und nachverfolgen können. Selbst Viren.

Madsen sagt dazu: „Das kann uns zum Beispiel künftig bei der Bekämpfung von Pandemien helfen.“ Wenn das System beispielsweise automatisch ein bestimmtes Virus im Abwasser entdeckt, könnten Krankheitsausbrüche frühzeitig erkannt werden – möglicherweise sogar bevor die Betroffenen Symptome entwickeln oder andere anstecken.

Schneller unterwegs

Mobilität ist eines der ganz großen Themen der „ Smile City“: „Wir wollen mit neuen Systemen den Verkehr besser denn je steuern.“ Ist die Hamburger Straße mal wieder überlastet und staut sich der Verkehr? Neue Systeme sollen den Fahrern individuelle Umleitungen empfehlen. Die Enkeltochter muss schnell zur Oma aufs Land, hat aber kein eigenes Auto – kein Problem im Rostock der Zukunft: Über das Stadtportal findet die junge Frau schnell einen „ Carsharing“-Punkt in der Nähe und somit einen Mietwagen.

Der Urlauber will am Regentag zum Einkaufen in die Innenstadt, hat aber keine Lust, lange einen Parkplatz zu suchen? Auch das soll die digitale Technik regeln – und jedem Besucher einen individuellen Stellplatz zuweisen. Und auch der Nahverkehr soll profitieren: Die neue Technik kann die Angebote der RSAG noch attraktiver für viele Fahrgäste machen.

Mitbestimmen im Netz

Bei den Planungen für die Bundesgartenschau 2025 musste die Hansestadt Pandemie-bedingt bereits neue Wege bei der Bürgerbeteiligung gehen. Das soll künftig die Regel sein: Auf einem „Mitsprach“-Portal können die Rostocker ihre Meinung zu Projekten und Bauvorhaben sagen, die Verwaltung und die Bürgerschaft können auch über Vorhaben abstimmen lassen.

Smarte Orte

Auch Veranstaltungsorte, der Zoo, Parks, Grünanlagen und die Innenstadt sollen „smart“ werden: Digitale Technik soll helfen, Besucherströme zu lenken – oder auch freie Plätze auf einer Liegewiese zu reservieren. Bildschirme in der Stadt sollen Besuchern und Bürgern aktuelle Infos liefern. „Heute ist ein toller Tag für unsere Stadt! Unsere Vision für Rostock hat in Berlin Anklang gefunden. Jetzt wollen wir gemeinsam Rostock weiterentwickeln!“, sagt Madsen.

Von Andreas Meyer