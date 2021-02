Rostock

Wer ein Unternehmen führt, kennt das: Ständig fallen Aufgaben an, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben, aber erledigt werden müssen. Anweisungen verteilen, Angestellten wegen fehlender Unterschriften nachlaufen, Urlaubsanträge und Stundenzettel prüfen – das kostet Zeit, bringt aber kein Geld ein. Viele Chefinnen und Chefs würden sich die leidige Zettelwirtschaft gern ersparen. Hier kommt Sawayo ins Spiel.

Das Start-up aus Rostock bietet digitale Unterstützung an: Unternehmensführung via Cloud. Das 15-köpfige Team um die Sawayo-Gründer Benjamin Reif, Andreas Wieczorke und Bjarne Wilhelm hat eine Software entwickelt, die genau das ermöglicht.

Das Team von Sawayo. (hinten v.l.n.r.) Benjamin Reif, Andreas Wieczorke (beide Co-Gründer), (vorn v.l.n.r.) Bjarne C. Wilhelm (Co-Gründer), Patricia Rolke und Jannis Reuter (Teammitglieder Rostock) Quelle: privat

Die die Plattform www.sawayo.de funktioniert wie ein digitaler Marktplatz, auf dem sich Firmen verschiedenste Dienste einkaufen können. „Wir wollen es Kleinunternehmern und Mittelständlern erleichtern, die Aufgaben zu erfüllen, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind. Wir bieten eine All-in-One-Lösung, die es so bislang auf dem Markt nicht gibt“, erklärt Benjamin Reif.

Urlaubsplanung per Smartphone

Zu den angebotenen Funktionen zählt das Dokumentenmanagement: Der Chef oder die Chefin kann Belehrungen über neue Arbeitsschutzvorgaben, Aufträge und Dienstanweisungen bequem auf die Smartphones der Mitarbeitenden schicken und ohne weiteres Zutun mit digitaler Unterschrift bestätigen lassen. Das System erinnert Angestellte automatisch, Fristen einzuhalten.

Das Personal wiederum kann mit der Sawayo-App Arbeitszeiten erfassen und mit ein paar Klicks an die Geschäftsleitung versenden. Diese kann so gesetzeskonforme Stundennachweise in Echtzeit online einsehen. Wer krank ist und wer wann Urlaub nehmen möchte, auch das haben Chefinnen und Chefs per Cloud im Blick. Alle Dokumente werden revisionssicher archiviert und sind jederzeit griffbereit.

Arbeitszeiterfassung, Urlaubsanträge – das und mehr macht Sawayo digital möglich. Gerade in Corona-Zeiten, wo persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert werden sollen, sind solche smarten Lösungen gefragt. Quelle: privat

Gerade durch die Corona-Pandemie und den Lockdown gewinnen digitale Lösungen für die Wirtschaft an Bedeutung. In Zeiten, da viele im Homeoffice arbeiten und persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert werden müssen, sind Alternativen zu bislang analogen Abläufen gefragt.

Auch die Rechtslage ändert sich fortlaufend. Beim Versuch, EU-Recht und Bundesgesetze zu durchsteigen, stoßen viele Unternehmen an ihre Grenzen, sagt Bjarne Wilhelm. Gerade Ungeübte könnten schnell etwas falsch machen, bestätigt Andreas Wieczorke. Er hat selbst jahrelang verschiedene Firmen geleitet und dabei festgestellt, wie herausfordernd das Thema Arbeitsschutz ist. Das Risiko, dass die Geschäftsleitung für unbeabsichtigte Patzer teuer bezahlen müsse, sei groß.

Als Beispiel nennt Wieczorke einen Autohaus-Chef. Der müsse überprüfen, ob seine Mitarbeiter eine gültige Fahrerlaubnis haben, bevor er ihnen ein Kundenfahrzeug überlässt. Versäumt er das und einer seiner Leute baut ohne gültigen Führerschein einen Unfall, zahlt die Versicherung nicht einen Cent. Mit der Sawayo-App ist der Führerschein-Check unkompliziert möglich: Der Mitarbeitende müsse nur ein Smartphone-Foto seiner Fahrerlaubnis an die Chefetage schicken und die könne dann bestätigen, dass der Nachweis erbracht ist.

Um sich gegen Verwaltungsfehler abzusichern, beschäftigen Konzerne ganze Abteilungen damit, Aufgaben rechtskonform zu erfüllen. Kleinunternehmen und Mittelständler können sich das nicht leisten. Deshalb fokussiert sich Sawayo expliziert auf Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden. „Bei uns bekommen sie Expertenwissen. Auf unserer Plattform bieten wir alles aus einer Hand“, sagt Reif. Compliance Management nennt sich das.

Burn-out-Prävention per Pushnachricht

Auch Arbeitnehmerinnen und -nehmer sollen von Sawayo profitieren. Im Zuge der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Job und Freizeit. Durch Homeoffice sind mehr Menschen denn je rund um die Uhr für ihre Chefs verfügbar und arbeiten Studien zufolge mehr als zuvor im Büro. Die Arbeitsbelastung steigt, die Gefahr eines Burn-outs ebenfalls.

Sawayo soll Angestellte schützen und präventiv tätig werden, sagt Reif. Der Ansatz war ihm schon beim Sawayo-Vorläufer, der Ayokie GmbH, wichtig. Die Software-Firma hatte sich auf Mitarbeiter-Feedback spezialisiert, um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu verbessern. Ähnliches soll auch bei Sawayo bald möglich sein. Das Start-up entwickelt derzeit mit der Universität Leiden in den Niederlanden eine Software, die die psychische Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und -nehmer in den Mittelpunkt stellt, anonymisierte Daten sammeln und Push-Nachrichten senden kann, wenn Arbeitszeiten überschritten werden. Wann die Zusatzfunktion marktreif ist, steht noch nicht fest.

Ziel: Marktführerschaft in der EU

Sicher ist dagegen, wo es für Sawayo hingehen soll. „Wir wollen mit unserem Angebot Marktführer in der Europäischen Union werden“, verkündet Reif selbstbewusst. Zunächst aber soll das Start-up in Deutschland einen großen Kundenstamm aufbauen. Der Anfang ist gemacht.

Erst im Januar 2021 ist Sawayo mit der Cloud-Software online gegangenen. Seither hat das Jungunternehmen bereits 15 Firmen als Kunden gewonnen und einen Mega-Deal mit Kapitalgebern perfekt gemacht. „Wir haben gerade unsere erste Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Euro Gesamtvolumen unter Beteiligung mehrerer Business Angels und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft MV aus Schwerin abschließen können. Das dürfte eine der bisher größten Seed-Finanzierungen in MV sein“, berichtet Reif stolz, „Damit haben wir nun den Auftrag und die Kraft, mit Sawayo möglichst vielen Unternehmen zu helfen.“

Von Antje Bernstein