Rostock

Wegen der Corona-Pandemie kann auch das Adventsleuchten am Rostocker Volkstheater wahrscheinlich nicht wie gewohnt stattfinden. Zwar dürfen Schulklassen nun Weihnachtsmärchen im Theater besuchen, aber noch ist unklar, ob das auch für das rund 30-minütige, kostenfreie Stück „Die Gänsehirtin am Brunnen“ gilt. Deshalb gibt es das Stück in vier Teilen online – an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils an Sonnabend und Sonntag.

Teil 1 noch nicht gesehen? Hier geht es zu: Die alte Hexe und der Graf

„Wir wollen auch in diesem Jahr möglichst viele Kinder erreichen“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Seit 2004 gibt es das Projekt am Volkstheater. Das Märchen in diesem Jahr wird von Katharina Paul und Ulrich K. Müller szenisch gelesen. Die Darsteller tragen die Fassung der Theaterpädagogin Barbara Maria Drischler und des Schauspieldramaturgen Arne Bloch vor. Die Lesung dauert insgesamt etwa 30 Minuten.

Teil 2 im Video: Das Geheimnis des Smaragd-Kästchens

Von OZ