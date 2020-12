Rostock

Wegen der Corona-Pandemie kann auch das Adventsleuchten am Rostocker Volkstheater nicht wie gewohnt stattfinden. Statt wie üblich im Advent an den Wochenenden ein rund 30-minütiges, kostenfreies Stück im Foyer zu spielen, zeigt die OZ das Grimmsche Märchen „Die Gänsehirtin am Brunnen“ in vier Teilen online – an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils an Sonnabend und Sonntag.

„Wir wollen auch in diesem Jahr möglichst viele Kinder erreichen“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Seit 2004 gibt es das Projekt am Volkstheater. Das Märchen in diesem Jahr wird von Katharina Paul und Ulrich K. Müller szenisch gelesen. Die Darsteller tragen die Fassung der Theaterpädagogin Barbara Maria Drischler und des Schauspieldramaturgen Arne Bloch vor. Die Lesung dauert insgesamt etwa 30 Minuten.

Teil 3 im Video: Enthüllungen im Mondschein

