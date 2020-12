Das Volkstheater Rostock spielt in ihrem Vorweihnachtsprogramm in diesem Jahr das Grimmsche Märchen „Die Gänsehirtin am Brunnen“. Wegen der Corona-Krise wird das Stück aber nicht traditionell vor Kindern im Foyer gespielt, sondern digital ausgespielt. Die OZ zeigt das Märchen in vier Teilen. Im vierten und letzten Teil geht es um den Lohn der Mühe.