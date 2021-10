Radwegfreigabe an der Warnow - Rostocker Ärgernis mit gutem Ende: Lückenschluss am Uferweg an der Warnow

Ein Uferweg, über den quer ein Bauzaun verlief, hat in Rostock lange für Unmut gesorgt. Fußgänger und Radler mussten einen großen Umweg machen. Nun ist der Ärger hoffentlich verflogen, denn der Weg ist jetzt freigegeben. Die OZ erklärt, was hinter dem Schildbürgerstreich steckte.