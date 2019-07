Rostock

Spitzenbetreuung für Spitzensportler. Seit zehn Jahren arbeiten Rostocks beste Orthopäden mit dem Deutschen Karateverband ( DKB) zusammen. Wolfram Mittelmeier, Chef-Orthopäde am Uniklinikum Rostock und selbst leidenschaftlicher Karateka, leitete die Zusammenarbeit ein. Für die erfolgreiche medizinische Betreuung erhielt er jetzt eine Ehrenmedaille vom Präsidenten des DKB, Wolfgang Weigert. Da Karate 2020 eine olympische Disziplin in Tokio sein wird, besprachen beide die aktuellen Vorbereitungen. „Wir arbeiten jetzt gemeinsam darauf hin, unsere Athleten top darauf vorzubereiten, auch aus medizinischer Sicht“, erklärt Weigert.

Notfalltelefon für Spitzensportler

Die Idee für eine bessere medizinische Betreuung kam Wolfram Mittelmeier im Jahr 2008. Damals habe er bei einem großen Karate-Turnier in Hamburg festgestellt, wie schlecht Karate-Kämpfer medizinisch versorgt seien. Er erinnert sich: „Es gab Notfallärzte am Ring, die sich um kaputte Zehe, gebrochene Daumen oder schiefe Nasen gekümmert haben. Aber vor und nach dem Wettkampf hat sich niemand um die Kämpfer gekümmert.“ Das wollte Mittelmeier ändern. Gemeinsam mit Weigert, damals noch Vize-Präsident des DKB, und anderen Vertretern aus Karate und Orthopädie baute Rostocks Chef-Orthopäde ein Netzwerk aus Ärzten auf, die bundesweit Kämpfer des traditionellen, japanischen Kampfsports behandeln. Dabei kommen unter anderem Methoden aus der Physiotherapie oder der Chiropraktik zum Einsatz.

Mittelmeier und sein Orthopäden-Team richteten ein Notfall-Telefon für ausgewählte Sportler des Nationalteams ein, das 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Mittelmeier erklärt: „Die Athleten können bei meinen Mitarbeitern anrufen, wenn sie Probleme bemerken, werden dann an eine Klinik in ihrer Umgebung verwiesen, zu der wir gute Kontakte haben und dort behandelt.“

Schwerpunkt: Langzeitschäden vermeiden

Bei der medizinischen und sportlichen Vorbereitung des deutschen Nationalteams für Olympia gilt das gleiche wie in den vergangenen zehn Jahren: schonendes und gleichzeitig effizientes Training. Die schnellen und plötzlich stoppenden Bewegungen im Karate würden die Gelenke stark beanspruchen.

„Früher hat man bei den traditionellen Trainingsmethoden noch seine Partner auf die Schultern genommen und ist so im Entengang durch die Halle gewatschelt“, scherzt DKB-Präsident Wolfgang Weigert. Das müsse modernisiert werden. Heute setze man darauf, das Training zwar intensiv zu gestalten, die Gesundheit des Sportlers jedoch nicht zu gefährden.

Für die optimale Wettkampfvorbereitung arbeiten Rostocks Orthopäden eng mit den Trainern der jeweiligen Karate-Kämpfer zusammen und planen gemeinsam den Trainingsplan. Zudem reisen sie regelmäßig mit zu nationalen und internationalen Wettkämpfen. „Unsere Leute sind vor allem dafür zuständig, einzuschätzen, wie viel ein Kämpfer noch leisten sollte. Manchmal ist es besser, den Kampf zu beenden, statt Schäden zu riskieren“, meint Mittelmeier.

Auch auf die alltäglichen Bewegungen der Sportler wird geachtet. „In den schonenden Phasen, bei der Arbeit oder einfach, wenn man durch die Stadt läuft, müssen sich unsere Sportler so bewegen, dass es nicht zu Fehlstellungen kommt.“

Karate als Gesundheitssport

Der DKB-Chef und der Spitzen-Orthopäde sehen in Karate nicht nur einen Wettkampfsport, sondern auch die Möglichkeit, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben. Wolfram Mittelmeier findet: „Einige brauchen so einen Sport, um sich auszutoben und andere, um das Gleichgewicht zu finden.“ Die dreidimensionalen Bewegungen seien nicht nur gut für den Körper, sondern würden auch den Geist fördern. Mit der Einführung von Karate als olympische Disziplin hoffen die beiden leidenschaftlichen Karateka auf eine Zunahme der Beliebtheit in allen Altersgruppen.

Anh Tran