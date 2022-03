Rostocker Ärztin nimmt elf Geflüchtete aus der Ukraine in ihrem Haus auf

Rostock

Im Zentrum von Rostock steht in einer gut situierten Nachbarschaft ein mehrstöckiges, gelbes Haus samt Garten. Wer durch die grau-weiße Tür mit ihren pompösen schwarzen Schnörkeln geht, riecht zunächst, was hier gekocht wird: Es ist Reis.

Vor dem Eingang zum Hochparterre stehen Schuhe in allerlei Größen, fein säuberlich in einer Reihe. In dem Esszimmer, das sich dahinter verbirgt, sitzt eine elfköpfige, augenscheinlich asiatische Familie. Doch es ist weder ihr Anwesen, noch sind alle aus Vietnam: Die Kinder haben ukrainische Pässe. Sie sind Kriegsgeflüchtete aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes.

Hilfsaktion in Rostock: Ehrenamtliche freuen sich über das Angebot

Es ist eine Wendung, mit der Unfallchirurgin Alice Wichelhaus nicht rechnet, als sie beschließt, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Die Idee kommt ihr eines Abends beim Fernsehen: „Da sieht man, wie Menschen in irgendwelchen Auffanglagern sitzen“, sagt sie. „Und mein Freund und ich haben ein Haus, das wegen Renovierung leer steht.“ Da sei der Gedanke naheliegend.

Also zückt die 52-Jährige kurzerhand den Hörer und meldet sich bei „Rostock hilft“, einer örtlichen Sozialinitiative. Die Ehrenamtlichen zeigen sich dankbar über das Angebot: Kurz darauf, an einem Donnerstag, bekommt die Privatdozentin einen Anruf mit der Frage, ob Platz für 40 Gäste da wäre. „Ich habe gesagt, das geht nicht, ich bereite die Unterkunft erst vor“, berichtet sie.

Gesagt, getan: Mit Bekannten, Freundinnen und Freunden nutzt sie das folgende Wochenende, um den leeren Wohnraum, wo zu diesem Zeitpunkt noch keine Lampen hängen, für die Ankunft der Geflüchteten aufzuwerten. Sogar eine Küche kauft die Helferin. Als sie am Samstagabend bei der Organisation anruft, gibt es Gewissheit: Am Sonntagvormittag kommen die Gäste bei ihr an.

„Wir haben jetzt sehr viele Handtücher“

Drei VW-Busse fahren an diesem Tag ruckelnd über das Kopfstein vor das Haus, berichtet Alice Wichelhaus. Rund 30 Menschen steigen aus – elf Geflüchtete und zahlreiche Helferinnen und Helfer. Auch die Unfallchirurgin hat mittlerweile Unterstützung: Freundin Camilla Swanér von den Rostocker Soroptimisten etwa überlegt, was benötigt wird, und bringt Küchenutensilien mit.

Viele weitere Bekannte kümmern sich um Matratzen, Kleidung oder Wäsche. „Wir haben jetzt sehr viele Handtücher“, berichtet die 52-Jährige und lacht. Platz dafür gibt es allemal: Das Hochparterre, das den Geflüchteten zur Verfügung steht, bietet rund 100 Quadratmeter Fläche.

Unfallchirurgin Alice Wichelhaus (l) und Freundin Camilla Swanér (r) besuchen die Geflüchteten in ihrer Bleibe. Quelle: Jessica Orlowicz

Als eine Bombe neben ihrem Haus einschlägt, flüchtet die Familie

Die 15-jährige Vika Luong gilt in der Familie als Vermittlerin: Sie ist die Einzige, die Englisch spricht. An ihre letzten Tage in der Heimat erinnert sie sich gut: „Ich hatte große Angst, weil viele Bomben fielen“, berichtet sie. „In den Zugstationen schlafen viele Menschen, die Hälfte meiner Stadt.“

Die Jugendliche selbst habe, ebenso wie ihre Verwandten, keine Kissen gehabt, einige Menschen seien wegen der Kälte krank gewesen. Vor allem aber habe sie sich Sorgen um die Jüngsten in der Familie gemacht. Ihre Schwester hat vier Kinder, das jüngste ist ein Jahr alt. „Sie haben jeden Tag geweint.“

Zur stundenlangen Flucht aus der Ukraine habe letztlich eine Bombe beigetragen, bei der Schutt neben dem Wohnhaus der Familie gelandet sei. „Da haben wir unsere Sachen gepackt“, sagt Vika Luong. Nur ein paar Klamotten hätten sie mitgenommen. Umso dankbarer zeigt sich die 15-Jährige über das Haus: „Ich fühle mich, als wäre ich hier sicher“, sagt sie.

Keine wesentliche Hilfe bei der Unterbringung der Geflüchteten

Dass sie und ihre Familie heute in Sicherheit sind, liegt vor allem an der Eigeninitiative, die Alice Wichelhaus und ihre Freundin Camilla Swanér an den Tag legen: „Von der Stadt gibt es keine wesentliche Hilfe“, berichtet die Unfallchirurgin, die noch immer nicht weiß, ob sie bei den Betriebskosten finanzielle Hilfe bekommt. „Es gibt zwar eine Telefonnummer dafür, da geht aber niemand ran.“

Hinzu kommen Probleme, die mit der ursprünglichen Herkunft der Geflüchteten zusammenhängen: Weil die Erwachsenen vietnamesische Pässe haben, ist unklar, wie lange ihr Visum anhält. „Was, wenn das Visum abläuft und sie meine Mieter sind?“, fragt sich die Helferin. „Und überhaupt, wo gehen die Kinder nun zur Schule?“

„Wenn wir in Deutschland bleiben, haben wir mal einen guten Job“

Mit dieser Frage beschäftigen sich die traumatisierten Gäste noch nicht: In den sozialen Medien sieht sich Vika Luong ein Video der zerstörten Stadt an, in der sie bis vor Kurzem gelebt hat. Die Situation stimmt die Familie nachdenklich: Zwar sei es für die Erwachsenen langfristig das Ziel, in die Ukraine zurückzukehren, berichtet die 15-Jährige. Der Nachwuchs aber ist noch unentschlossen: „Wenn wir in Deutschland bleiben, haben wir in Zukunft vielleicht einen guten Job.“

Von Jessica Orlowicz