Das Thema Zucker ist in der Ernährungsbranche seit Jahren in aller Munde. Die Tessinerin Adina Rotbarth etwa verzichtet komplett auf Industriezucker und hat dafür große Teile ihres Lebens verändert. Sie fühlt sich seitdem besser und ist weniger krank. Doch was sagen Experten zu dieser Ernährungsweise– wie gesund ist sie?

Die OZ hat mit Dr. Katharina Kasch, Internistin und Ernährungsmedizinerin am Südstadtklinikum Rostock, über Zuckerkonsum und -verzicht gesprochen – und warum Zucker auch wichtig für den Körper ist.

Zucker ist in Verruf geraten. Was genau ist das Problem beim Zuckerkonsum?

Zucker gehören zu den Kohlenhydraten und die sollten neben Proteinen und Fetten 50 bis 60 Prozent der täglichen Energiezufuhr ausmachen. Wichtig ist: Es werden Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker unterschieden. Einfachzucker sind Glukose (Traubenzucker) und Fruktose (Fruchtzucker), wie er in Obst enthalten ist. Zweifachzucker sind die Lactose (Milchzucker) sowie Saccharose (Industriezucker). Mehrfachzucker bestehen aus Untereinheiten wie Stärke, welche in Kartoffeln enthalten ist. Den Mehrfachzuckern sollte der Vortritt gewährt werden. Zweifachzucker machen vor allem bei Jugendlichen einen immer höher werdenden Anteil der Energiequellen aus. Darüber hinaus ist der zunehmende Konsum von Softdrinks ein ernstzunehmender Faktor zur möglichen Entwicklung von Übergewicht, Fettleber und Diabetes Typ 2.

Wieviel Zucker ist empfehlenswert und gesund?

Im Gespräch um den Zuckerkonsum sollte die Formulierung Kohlenhydratkonsum bevorzugt werden. Kohlenhydrate dienen als Energielieferant. Um eine Unterzuckerung zu vermeiden, sollten 100 bis 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag aufgenommen werden. Ist diese Menge überschritten, speichert der Organismus den Zucker in Leber und Muskulatur. Sind diese Speicher gefüllt, erfolgt in der Leber die Umwandlung der Kohlenhydrate in Fett. Dies führt zu Übergewicht, Fettleber und Fettstoffwechselstörungen.

Was empfehlen Sie für eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu beachten?

Orientierend können die „10 Regeln der deutschen Gesellschaft für Ernährung“ herangezogen werden. Hierbei geht es vor allem um Lebensmittelvielfalt, den täglichen Verzehr von Obst und Gemüse, ergänzt um tierische Lebensmittel, gesunde Öle, Vollkornprodukte sowie ausreichend zuckerfreie Getränke und Ruhe beim Essen. Außerdem gilt es, Zucker und Salz wann immer möglich einzusparen. Dies gelingt am einfachsten, wenn die Lebensmittel in ihrer ursprünglichen Form gekauft und zu Mahlzeiten verarbeitet werden.

Ist es gesund, ganz auf Industriezucker und Zuckerersatzstoffe zu verzichten?

Mit der heute zur Verfügung stehenden Lebensmittelvielfalt ist gegen einen Verzicht auf Haushaltszucker medizinisch nichts einzuwenden. Die täglich empfohlene Kohlenhydratmenge kann problemlos mit Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten erreicht werden – bei ausreichender Aufklärung zu den nötigen Nährstoffmengen. Es werden täglich fünf Portionen Obst und Gemüse empfohlen. Hierbei kann die Menge des Fruchtzuckers durch einen erhöhten Gemüseanteil oder fruchtzuckerärmere Obstsorten wie Beeren weiter reduziert werden.

Von Virginie Wolfram