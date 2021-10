Rostock

„Was darf es sein?“, fragt Andy Hart seine Kunden am Stand von OWI-Frischgrill. Der gebürtige Rostocker ist Beikoch und bereitet die schmackhaften Hähnchenkeulen am Hähnchengrill auf Wochenmärkten mit viel Liebe zu.

In Rostock tummelt der 35-Jährige sich gerne in der Stadt oder in der KTV, aber am besten gefällt es ihm in Warnemünde, ganz in der Nähe von Strand und Ostsee. „Aber das Flussbad ist auch sehr schön“, merkt er an.

Sieben Geschwister und ein inniges Verhältnis zu den Eltern

Der Familienvater geht in seiner Freizeit gerne ins Kino und ist selbst Teil einer Großfamilie. „Ich habe sieben Geschwister und habe viel Kontakt mit meinen Eltern, ich bin ein Familienmensch“, sagt er. An Weihnachten freut Andy Hart sich auf den Besuch der Petrikirche. „Ich bin zwar selbst nicht kirchlich, aber die Atmosphäre dort finde ich so schön“, schwärmt er.

Von Caroline Bothe