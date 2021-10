Rostock

Die „Moret“ nähert sich auf der Warnow zügig ihrem Liegeplatz. Kapitän Andreas Retzlaff manövriert den 17,5-Meter-Angelkutter an die Pier. Kurz nach 15 Uhr hat er sein Schiff gegenüber dem Rostocker Überseehafen im Bereich Schmarl Dorf festgemacht. Ende eines achtstündigen Ostsee-Törns. Die Mienen der zwölf Angler an Bord wirken wie eingefroren.

„Dann fahren wir nicht mehr hierher“

Und das liegt nicht nur am gestrigen Fangergebnis: zwei Dorsche, 35 Heringe, eine Scholle. „Wir hatten mehr erhofft. Doch es fehlte das Angelglück. Die Tour war trotzdem gut“, erklärt Thomas Ladow. Er gehört zu einer Gruppe von acht Petrijüngern aus Cottbus (Brandenburg), die regelmäßig zum Hochseeangeln kommt.

Was die Männer sauer macht, sind die EU-Beschlüsse zu den 2022 gültigen Fang-Limits. Ein Dorsch pro Tag und Angler. Aktuell sind es außerhalb der Schonzeit fünf dieser Raubfische pro Tag. „Dann fahren wir nicht mehr hierher. Die Kosten sind hoch. Und es fehlt jeder Anreiz“, erklärt Ladow.

Die Cottbuser Thomas Ladow (v. l.), sein Sohn Robert und Neffe Carsten waren schon häufiger mit der „Moret" auf Törn. Sie sind empört über das ab 2022 geltende Dorsch-Fanglimit: „Dann fahren wir nicht mehr hierher!" Quelle: Dietmar Lilienthal

„Angeln ist Hobby und muss sich nicht rechnen. Doch es muss einen gewissen Erfolg versprechen“, pflichtet ihm Frank Bentzien aus Schwerin bei. Er ist mit dem Rostocker Leif Freiwald und Lothar Wagner aus Bützow (Landkreis Rostock) oft auf der „Moret“ unterwegs.

Kapitän Retzlaff: „Wir werden kämpfen!“

Die drei ehemaligen Hochseefischer pflegen ihre Freundschaft und lieben das Meer. „Es gibt aber eine Schmerzgrenze. 50 Euro pro Angler und Tour sind bereits happig“, sagt Freiwald. Statt des unsinnigen Fanglimits hätte man schon lange die Schonzeiten erweitern und die Mindestgrößen raufsetzen müssen, so der Hansestädter. In drei Wochen wollen sie wieder bei Retzlaff aufsteigen. „Was dann kommt, muss man abwarten“, so Wagner.

Etwa 30 Heringe, aber kein Dorsch: Die begeisterten Angler Frank Bentzien aus Schwerin (v. l.), Leif Freiwald aus Rostock und Lothar Wagner aus Bützow werden trotzdem in drei Wochen auf die „Moret" wieder aufsteigen. Was danach komme, sei aber unklar. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie die Anglerschaft auf die EU-Beschlüsse reagiert, könne er noch nicht einschätzen. „Das wäre wie ein Blick in die Glaskugel“, sagt Retzlaff. Er, der 26 Jahre die Hochseeangelei betreibt, hat viele Stürme erlebt.

„2001 gab es in Rostock 21 Angelkutter. Heute sind es in ganz MV acht“, sagt der Seemann. Sein Handy klingelt pausenlos. Angler aus ganz Deutschland melden sich und sprechen ihm Mut zu. „Wir sind die letzten Mohikaner. Es werden harte Zeiten. Doch wir werden kämpfen“, so der Kapitän.

Regelung zum Lachsangeln nicht nachvollziehbar

Das versichern auch beispielsweise die Angel-Guides auf Rügen. Diese trifft vor allem das Edikt des EU-Ministerrates zum Lachsangeln. So ist 2022 pro Tag und Angler nur ein sogenannter Fin-Clipped-Lachs gestattet. Bei letzteren handelt es sich um Fische aus künstlicher Aufzucht, die an der abgeschnittenen Fettflosse zu erkennen sind.

Fanglimit: Aktuell fünf Dorsche pro Tag und Angler Aktuell beträgtdas Dorsch-Fanglimit in der Ostsee pro Tag und Angler fünf Fische außerhalb der Schonzeit. Bei Verstößen droht mindestens ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro. Mögliche Sanktionenbei Verstößen gegen das Fanglimit von Ostseelachs ab 2022 beziffert Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt fürLandwirtschaft, Lebensmittelsicherheit undFischerei in Rostock,auf mehrere hundert Euro. Laut Untersuchungendes Rostocker Thünen-Institutes für Ostseefischerei geben Lachsangler in Deutschland pro Person und Jahr 2750 Euro aus. Dies sind Gesamtausgaben von fünf Millionen Euro – rein rechnerisch werden 1000 Euro pro Lachs investiert. Jeder Meeresangler gibtin Deutschland jährlich rund 900 Euro aus. Das entspricht jährlichen Gesamtausgaben von um die 185 Millionen Euro. Der Großteil dieser Ausgaben wird für Angelgeräte und den Angeltourismus investiert.

„Diese Regelung ist nicht nachvollziehbar. Aktuell machen die Zuchtlachse 20 bis 30 Prozent der von uns geangelten Lachse in der Ostsee aus“, betont Mathias Fuhrmann. Der Rügener Angel-Guide vom Team Boddenangeln begleitet seit 20 Jahren Petrijünger aus Europa auf Bodden und Meer.

Ralph Lubs aus Sagard auf Rügen fing im Frühjahr dieses Jahres in der Ostsee vor Sassnitz diesen prächtigen Lachs. Es handelt sich um einen Satzlachs, denn es fehlt ihm die Fettflosse. Quelle: Privat

Laut den Wissenschaftlern hat sich der Lachsbestand in der Ostsee mit derzeit etwa 1,2 Millionen Tieren gut erholt. Die Angler im Ostseeraum fangen insgesamt pro Jahr rund 20 000 dieser Fische. „Deshalb ist der Beschluss Willkür. 20 Prozent unseres Jahresumsatzes sind weg“, so Fuhrmann.

Gleichzeitig sei es mit den gezielten Dorschtouren vorbei. „Ich werde versuchen, mehr auf Plattfische, Makrelen und Seelachse umzuschwenken“, erklärt der Petrijünger. Seit Jahren gehört Fuhrmann zu den Befürwortern längerer Schonzeiten und größerer Mindestmaße: „Stattdessen folgen immer neue Verbote!“

Rücksetzen von Wildlachsen kaum realisierbar

„Ich werde 50 Prozent meiner Dorschkunden verlieren“, fürchtet sein Kollege Guido Jubelt. Der Rügener Angelprofi betreibt sein Geschäft seit 2003. Er hat sich ebenfalls auf Hecht, Zander, Dorsch und Lachs spezialisiert.

Im Schnitt habe er mit seinen Gästen bei einer acht- bis zehnstündigen Tour in vergangenen Jahren einen Lachs pro Tag ins Boot geholt. „Wild-Lachse künftig zurückzusetzen, ist kaum realisierbar. Es kommt darauf an, wie tief die Haken sitzen und wie der Fisch angelandet wird“, so Jubelt. Er fürchtet, dass viele Tiere nach dem Zurücksetzen verenden. Gleichzeitig fragen sich die Angler, wie die neuen Vorgaben überhaupt kontrolliert werden sollen.

Experte: Kontrolle der Lachsfänge schwierig

„Die neue Regelung hat katastrophale Auswirkungen auch für die Hobby-Angler. Das gilt nicht nur vor allem für die 100 000 Petrijünger hierzulande, sondern auch die jährlich mehr als 50 000 Angelgäste in MV “, erklärt Thomas Richter. Die Kontrollen des Dorsch-Fanglimits seien relativ einfach für die derzeit 330 Fischereiaufseher im Nordosten, verdeutlicht der Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock. Denn bei den im Schnitt 15 000 Überprüfungen ist dies unkompliziert möglich.

Komplizierter wird aber nicht nur das Kontrollverfahren bei den Fin-Clipped-Lachsen. „Es ist unsinnig, den Gesamtlachsbestand nach dem schlechtesten Aufkommen an Laichfischen in einzelnen Flüssen zu beurteilen“, sagt der Fachmann mit Blick auf die EU-Verordnung.

Nun sorgt er sich darum, dass künftig Lachsen die Fettflosse erst nach dem Fang abgeschnitten wird. Kontrollverfahren und Sanktionen sind deshalb noch bundesweit abzustimmen, so Richter.

Von Volker Penne