Rostocker Angler sind Youtube-Stars: Wie sie mit „AnglerSchwatz“ Kindern helfen

Rostock/Prerow

Vormittags am Barther Hafen: Heiko Radau und Peter Rinow sind zuversichtlich. „Heute wollen wir Barsch angeln“, erklärt Rinow, einer der wohl bekanntesten Angler in MV. Im Gepäck haben die beiden Männer jedoch nicht nur das Angelequipment. Wenn die Rostocker zusammen unterwegs sind, darf auch die Kamera nicht fehlen. Seit zwei Jahren lassen die leidenschaftlichen Petrijünger die Öffentlichkeit an ihren Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben. Unter dem Namen „AnglerSchwatz“ laden sie auf der Video-Plattform „Youtube“ Videos rund um das Thema Angeln hoch.

„Die Idee war, mit den Videos quer durch alle Bereiche des Hobbys zu gehen“, erklärt Rinow. „Das heißt, wir zeigen mal das Stippangeln, dann das Angeln mit Posen auf Plötze. Aber auch das Brutzeln der Fische in der Wildnis ist Thema, genauso wie das Pilzesammeln.“ Zusätzlich stellen die Männer verschiedene Angeltechniken, unterschiedliche Köder und Ausrüstung vor. Dabei darf der Humor nicht zu kurz kommen: Beide fühlen sich vor der Kamera wohl, haben immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.

Die Realität abbilden

Es gehe nicht darum, möglichst große Fische zu zeigen. „Das ist ja Blödsinn“, so der 63-Jährige. „Wir zeigen alles so, wie es ist. Aktuell haben wir einen Film online, in dem zu sehen ist, dass wir nichts fangen. Und der läuft wie Hulle.“ Radau nickt zustimmend. „Die meisten, die so einen Kanal haben, zeigen nur ihre Riesen-Fische. Das geht total an der Realität vorbei. Die ganzen Jungangler, die gerade erst anfangen, werden durch solche Videos demotiviert und fragen sich, warum das bei anderen besser klappt“, sagt er. „Dass das, was in den Videos zu sehen ist, aber auch mehrere Tage gedauert hat, wird nicht erwähnt.“

Mehr als 7000 Abonnenten

Ein Konzept, das bei den Zuschauern gut ankommt: Mehr als 7000 Abonnenten sind in den zwei Jahren zusammengekommen, die Videos werden tausendfach geklickt. „Damit haben wir nicht gerechnet. Und die sind alle echt, wir haben keine Zuschauer gekauft“, sagt Rinow. „Die Leute, die uns zusehen, die bleiben auch.“ Sein Kollege kennt einen weiteren Grund für den Erfolg. „Peter ist ein Urgestein in der Angelszene und einer der bekanntesten“, sagt der Profi. So kümmert sich der Rostocker unter anderem um die Nachwuchsausbildung, vertritt Berufsangler und ist zudem bekannt durch Auftritte in Fernsehproduktionen und Fachmagazinen.

Klicks bringen Geld

Vom Erfolg der beiden Petrijünger sollen aber vor allem andere profitieren: Kinder. Erstmals konnten die beiden bodenständigen Männer in diesem Jahr Geld mit den Videos verdienen. „Bevor man bei Youtube Werbung schalten kann, muss man mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden angesehenes Material nachweisen“, sagt Radau.

Radau und Rinow übergeben 888 Euro an Silke Strümper (r.) und Brigitte Geist von der Kinderkrebshilfe Quelle: Katharina Ahlers

Seitdem wird jedem, der sich ein Angelvideo ansehen möchte, zuvor Werbung angezeigt. Ein Klick auf eine Video bringe wenige Cent ein, 1000 Klicks geben zwischen fünf und zehn Euro. Im Jahr 2021 sind so knapp 2400 Euro zusammengekommen. Die Summe wurde von den beiden Initiatoren und langjährigen Unterstützern aufgerundet. Und so haben Radau und Rinow nun in der Weihnachtszeit drei Checks in Höhe von jeweils 888 Euro gespendet.

Spenden für Kinder

Darüber darf sich unter anderem die Kinderkrebshilfe in Rostock freuen. „Das ist eine ganz wunderbare Aktion und wir sind froh und überrascht, dass wir mal aus so einer Richtung Unterstützung erhalten“, betont Sozialarbeiterin Silke Strümper. Von dem Geld soll nun im Frühjahr ein Fest für die Kinder und Familien veranstaltet werden – als Ersatz für die coronabedingt ausgefallene Weihnachtsfeier. „Das wäre in der aktuellen Zeit zu gefährlich.“

Kanalinfos 118 Videos sind von „AnglerSchwatz“ bereits erschienen – jede Woche kommt ein neues hinzu. Die Filme thematisieren Techniken, Ausrüstung und Angelmethoden. Zuschauer erfahren aber auch viel über verschiedene Fischarten und die Zubereitung. 7040 Abonnenten sind seit November 2019 zusammengekommen, 880.808 Mal wurden bisher Videos aufgerufen. Der Kanal ist unter www.youtube.com/c/AnglerSchwatz zu erreichen.

Keine Werbung für Firmen

Ein halbes Jahr habe es von der Idee bis zur Umsetzung des eigenen Youtube-Kanals gedauert. Und auch jetzt stecken die Männer viel Zeit und Geld in ihr Projekt. „An einem Video hängen sozusagen zwei Arbeitstage. Wir sind einen Tag komplett am Wasser und brauchen einen Tag für die Nachbearbeitung – das Video muss geschnitten, eine Beschreibung geschrieben und das Video hochgeladen werden“, erklärt Radau. „Viele haben nicht auf dem Schirm, wie viel Arbeit dahintersteckt.

Werbung für bestimmte Firmen zu machen, kommt für die beiden Engagierten nicht infrage. „Es gibt Angler, die komplett gesponsert werden“, sagt Rinow. „Wenn ich was hochpreisen soll, was eigentlich nicht gut ist, belüge ich nicht nur mich, sondern auch die Zuschauer. Wir zeigen nur das, was wir selbst gut finden.“

„Jeder Fisch ist ein Bonus“

Seit seiner Kindheit angelt der 63-Jährige, wurde von seinem Vater an diesen Sport herangeführt. „Wir verwerten jeden Fisch, den wir fangen“, versichert er. „Wenn ich meinen Köder so präsentiere, dass der Fisch anbeißt, hab ich doch alles richtig gemacht. Dann darf die Größe keine Rolle spielen.“ Heiko Radau stimmt zu. „Angeln ist abschalten vom stressigen Alltag“, sagt der Mann, der hauptberuflich in der Telekommunikationsbranche unterwegs ist. „Der Fisch ist ein Bonus. Wenn Angeln zum Zwang, unbedingt was fangen zu müssen, wird, sollte man sich ein anderes Hobby suchen.“

Von Katharina Ahlers