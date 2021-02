Rostock

Frustration, Depression, Angst. Die ungewohnten Lebensbedingungen seit des Ausbruchs der Pandemie stellen für die meisten Menschen eine außergewöhnliche Belastung dar. Je nach mentaler Konstitution verkraftet das der eine besser als der andere. Doch was ist zu tun, wenn die schwelende Aggression plötzlich in Tätlichkeiten oder Beleidigungen mündet?

Es ereignet sich im Juli 2020, als plötzlich ein bewaffneter Raubüberfall das Personal der Neptun-Apotheke in Rostock in Angst und Schrecken versetzt. Dank des kühlen Kopfes eines Mitarbeiters geht die Situation noch einmal glimpflich aus und der Täter flüchtet. Dr. Andreas Toman, Inhaber der betroffenen Filiale, ist trotzdem geschockt. „Der Vorfall hat mich dazu bewogen, das Sicherheitskonzept in meinen Apotheken zu überdenken.“

Sicherheitskonzept für Notfälle und Corona-Regeln

Gemeinsam mit Peter Brzezinski, Vorsitzender des Bundesfachverbandes für Gewaltprävention und Präsident der Kampfkunst-, Fitness- und Gesundheitsakademie in Rostock, arbeiten beide zusammen an einem Sicherheitspaket für Notfallsituationen und zur Einhaltung der Corona-Regeln.

Den Störenfried am Arm galant hinausbegleiten. Quelle: Frank Söllner

Außerdem resümiert der Apotheker anhand seiner Erfahrungen: „Seit der Corona-Zeit gibt es immer mehr Frustration bei den Kunden.“ Auch der Ausgabetermin für die ersten FFP2-Masken wurde mit dem Sicherheitsdienst von Brzezinski geregelt, um die Einhaltung der Ordnung zu gewährleisten.

„Es gab auch Kunden, die ohne Berechtigungsschein auf ihren Masken bestanden.“ Immer mal wieder kommt es zu unvorhergesehenen Zwischenfällen, wenn bei Kunden Alkohol oder Drogen im Spiel sind oder psychisch Verwirrte die Kontrolle verlieren.

Nachtdienst birgt Risiken

Auch der Nachtdienst birgt Risiken. Dr. Toman: „Es geht mir in erster Linie um die Sicherheit meiner Angestellten.“ Da die meisten davon weiblich sind, möchte er, dass sie sich bei der Arbeit geschützt fühlen können. Der Apotheker, der zwei Apotheken in Rostock besitzt und 25 Mitarbeiter hat, bemüht sich um das richtige Maß zwischen Zugänglichkeit und Prävention. „Wir sind ja eigentlich ein Heilberuf und wollen den Menschen helfen.“

Deshalb liegt das Geheimnis des Selbstschutzes vor allem in der Deeskalation auf verbaler Ebene. Auch ein höfliches Hinausbegleiten von Personen, die Aggressionen zeigen, kann ein Mittel sein. Peter Brzezinski, seit über 30 Jahren in der Sicherheitsbranche aktiv, weiß, was in schwierigen Situationen wichtig ist. „Wir versuchen, die Menschen für Gefahren zu sensibilisieren, um diese rechtzeitig verhindern zu können.“ Die Dozentin für Schutz und Sicherheit, Petra Brzezinski, fügt hinzu: „Viele Situationen lassen sich allein durch eine entsprechende, selbstbewusste Körperhaltung, eine beruhigende Stimme und Verständnis regulieren.“

Die eigene Zündschnur muss länger sein

Keinesfalls sollte man einem aufgeregten Mitbürger auf die gleiche Weise begegnen, dann schaukele sich die Situation nur hoch. „Ich muss immer eine längere Zündschnur haben als mein Gegenüber. Ist jemand frech zu mir, bin ich immer noch nett zu ihm“, erklärt Peter Brzezinski. Damit das problemlos klappt, werden Tomans Mitarbeiter vor Ort in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung geschult. Das Gefühl, im Ernstfall zu wissen, wie man sich richtig verhält, gibt Sicherheit.

Ebenfalls empfehlenswert ist ein Weggehen aus der brenzligen Situation. Und dem unkontrollierten Gegenüber einen Ausweg bieten, in dem Fluchtwege offen sind. „Ein verhinderter Kampf ist immer noch das Beste, selbst wenn ich in Selbstverteidigung gut ausgebildet bin“, erklärt Kampfkunstexperte Brzezinski. Dr. Tomans Apotheken sind inzwischen videoüberwacht und darauf wird auch hingewiesen.

In anderen Heilberufen können ebenfalls Sicherheitstrainings absolviert werden. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Polizeischule Kurse zur Deeskalation in Arztpraxen an.

Von Anja von Semenow